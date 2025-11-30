快訊

中藥行「腰斬」消失中 轉型阻力與中藥師斷層雙重危機

幫助排便、穩定血糖、改善膽固醇 奇亞籽和亞麻籽哪個更好？

美國4口之家年薪443萬算窮人？知名投資經理人拋「新貧窮線」掀熱議

濱崎步上海開唱被取消...他嘆文化娛樂就放過大家吧！

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
圖為濱崎步今年8月在台北開唱的照片。(圖／讀者提供)
圖為濱崎步今年8月在台北開唱的照片。(圖／讀者提供)

日本歌手濱崎步昨原定在上海舉行的演唱會取消後，她證實「在沒有觀眾的狀態下，從第一首演出到安可曲」。民進黨中山大同議員擬參選人朱政騏在臉書說，「拜託...政治鬥嘴可以，文化娛樂就放過大家吧！」

朱政騏說，最近中日之間的「政治煙火」越燒越旺，本來以為只是旅行社不出團、航班被取消——結果沒想到，中國現在連歌迷的快樂也要一併沒收！濱崎步原本準備在上海開唱，結果當局一句話：「可以唱，但不能給人聽。」於是步姐就這樣在空無一人的體育館裡開solo，背影比演唱會的reverb還孤單，只能事後錄影補償歌迷，Team Ayu 看了心都碎了 QQ。

朱說，更離譜的是「萬代南夢宮嘉年華」。大槻真希唱到「航海王」片尾曲memories高潮時，主辦方直接被「拔插頭」。台上唱到一半被強制關機、帶離現場。

朱政騏說，這些操作的核心原因也不複雜：中國不能接受別人說「台灣不是你想的那樣」。高市早苗一番「台灣有事」的答詢，害北京玻璃心碎滿地，硬是要日本閉嘴，但人家不但不閉，支持度還往上飆。結果就只好把怒氣轉向最無辜的：歌迷、藝人、活動現場的燈光師、音控師，以及所有原本該快樂的人。

朱說，最令人心疼的是：濱崎步都47歲了，還願意跑萬人演唱會寵粉，Team Ayu在中國的粉絲，下一次要看到她，是等政治風向？還是等步姐變成真正的「長青樹」？「拜託，政治鬥嘴可以，文化娛樂就放過大家吧！」

演唱會 日本 上海 濱崎步

延伸閱讀

濱崎步零觀眾開唱被指假照？黃秋生讚「真正藝術家」批酸民：彩排是有電

陸駐日大使人民日報撰文 堅持日方撤回涉台「錯誤」言論

零觀眾也要給交代！濱崎步上海演唱會「對空氣演出」獨自登台 粉絲心碎哭爆：平成歌姬的氣度

濱崎步開唱突取消、大槻真希遭關麥拖下台 楊烈：只有中國做得出來

相關新聞

李有宜突請辭發言人並退出民眾黨 強調專注博士班

民眾黨發言人李有宜今早在臉書宣布，即日起請辭民眾黨發言人與財務監督委員職務，同時退出民眾黨，將全力投入博士班學業。她表示...

綠黨團提案投票前一天也放假 黃國昌：阻礙年輕人投票才是目的

面對在野黨立委推動不在籍投票專法，民進黨立法院黨團祭出「強化民主投票促進法草案」迎戰。民眾黨主席、立法院黨團總召黃國昌今...

盧秀燕撐過2025三大危機 重拾台中滿意度

根據 CNEWS 匯流新聞網最新民調，台中市長盧秀燕在非洲豬瘟事件後，市政評價仍維持高檔，整體共有 62% 市民肯定其施...

短評／三場硬仗從危機到壓力測試 盧秀燕未來一年考驗

2025年對台中市府而言，是一連串突如其來的壓力測試：七期百貨氣爆、關稅調整衝擊外銷產業、非洲豬瘟疫情突襲。這三場不同性...

中研院院長遴選 重量級人士：沒意外的話「是他」出線

中央研究院院長廖俊智任期將於明年6月屆滿，中研院已啟動第13任院長遴選作業，表定12月13日評議會將開會投票選出院長排序...

民眾黨尊重李有宜自行退黨 祝福早日完成學業

民眾黨發言人李有宜今天宣布退黨，聲稱未來將全力專注博士班學業。台灣民眾黨對此表示，尊重其個人生涯規劃，感謝李有宜過去的付...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。