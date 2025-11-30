台灣女權日 民進黨性平部尋找彭婉如足跡

今天是台灣女權日，也是民進黨性平部前身婦女部第一任主任彭婉如逝世29週年的日子。民進黨性平部今天表示，今年，性平部依循著彭婉如的足跡，以剪報、手稿與錄影帶看見那段歷史，也從婦運與政治圈前輩們真誠的分享中，重新認識彭婉如與婦運的輝煌年代。

1996年11月30日，時任民進黨婦女部主任的彭婉如南下高雄市為隔天即將表決的民進黨「婦女參政4分之1保障條款」徹夜奔走，卻在深夜搭計程車前往住宿旅館途中遇害。

明年是民進黨性平部前身婦女部第一任主任彭婉如逝世30週年，民進黨性平部展開「尋找婉如足跡之旅」，籌拍紀念紀錄片。

民進黨性平部今天透過臉書發文指出，彭婉如與政治是那麼密不可分，進入民進黨前，她曾任婦女新知基金會秘書長，並在任內舉辦台灣女性看兩黨的婦女政策研討辯論會，在婦女議題尚未被主流政治看見的年代，帶頭關注政策中的婦女權益。

民進黨性平部說，1995年5月，彭婉如就任婦女部前身婦女發展委員會執行長，正式踏入政治圈，她創立「民主查某人」刊物、籌組「黑貓助選團」、編寫「姊妹鬥陣機密」，除了培力基層婦女組織，也在各式活動中，帶入性別與婦女權益新觀點，更積極在黨內推動4分之1婦女保障名額。

民進黨性平部表示，後來的故事大家都知道了，她沒能見證「彭四分之一」的成就，但是她的精神沒有停下來。1999年，「地方制度法」納入4分之1婦女保障名額，上週終於迎來「地方制度法」第33條修法，地方民代選舉改為3分之1性別保障名額，讓更多基層婦女能夠參與政治，縮短女性參政的城鄉差距。

民進黨性平部說，今年，性平部依循著彭婉如的足跡，以剪報、手稿與錄影帶看見那段歷史，也從婦運與政治圈前輩們真誠的分享中，重新認識彭婉如與婦運的輝煌年代。近日，性平部到婦女新知基金會舊址，與前輩們一起回到當年與彭婉如相遇的地方，再訪那座孕育女力與前衛思想的基地。

民進黨性平部表示，在彭婉如逝世即將滿30年之際，探索、找尋、發現，那些她所留下的典範與記憶。彭婉如的率真、溫柔與行動力，一直引領著大家前進。而屬於台灣女性參政的故事，未完待續。