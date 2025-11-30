快訊

千顆高麗菜免費送 黃國昌親送給民眾「加菜」

攝影中心／ 記者黃義書／新北即時報導
民眾黨主席黃國昌上午前往新北市新店區公館崙福德宮出席「民眾加菜啦！」活動。親自分送免費高麗菜給民眾加菜。記者黃義書／攝影
民眾黨主席黃國昌上午前往新北市新店區公館崙福德宮出席「民眾加菜啦！」活動。現場準備了千顆的高麗菜，由黃國昌免費親送給民眾「加菜」。一早就吸引了鄰近的不少民眾前來排隊領取免費的高麗菜。長長的排隊人龍，從巷道延綿社區的公園裡。而排在首位的二長者，一早6點半偕同從台北市出發，搭乘了50分的公車輾轉前來排隊。

對於民進黨評估新北市長選戰還是藍綠對決局面，黃國昌表示民眾黨縣市長的提名徵召作業，輪不到民進黨來說三道四，民進黨是見縫插針、挑撥離間或是放話，講話不負責任，也不是一天兩天的事情，沒有評論的必要。至於新北市13席議員有沒有藍白合的合作空間，黃國昌表示在全國的各個選區，只要議員的席次達到一定席次以上，原則上一區就會提名一位。

民眾黨主席黃國昌上午前往新北市新店區公館崙福德宮出席「民眾加菜啦！」活動。一早就吸引了鄰近的不少民眾前來排隊領取免費的高麗菜，巷道內排起長長的人龍。記者黃義書／攝影
民眾黨主席黃國昌上午前往新北市新店區公館崙福德宮出席「民眾加菜啦！」活動。親自分送免費高麗菜給民眾加菜。而排在首位的長者（中）一早6點半偕同朋友從台北巿出發，搭乘了50分的公車輾轉前來排隊。記者黃義書／攝影
民眾黨主席黃國昌上午前往新北市新店區公館崙福德宮出席「民眾加菜啦！」活動。一早就吸引了鄰近的不少民眾前來排隊領取免費的高麗菜，巷道內排起長長的人龍。記者黃義書／攝影
黃國昌 民眾黨 高麗菜

