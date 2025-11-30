綠黨團提案投票前一天也放假 黃國昌：阻礙年輕人投票才是目的

面對在野黨立委推動不在籍投票專法，民進黨立法院黨團祭出「強化民主投票促進法草案」迎戰。民眾黨主席、立法院黨團總召黃國昌今天說，民眾黨團會用最開放的態度審慎討論，只不過民進黨政府過去大砍勞工七天假，如今看起來也只是想要阻擋國內移轉投票，並「阻礙年輕人投票，這才是民進黨真正最大的目的。」

立法院會先前三讀修正公民投票法，明定公投案遇有全國性選舉時同日舉行，民進黨團幹事長鍾佳濱揚言用「更大的民意」加以制衡。民進黨團上周提出「強化民主投票促進法草案」，明定為保障公民返回戶籍地行使投票權，「投票日及其前一日，均放假一日」。

黃國昌上午在新北市新店出席「民眾加菜啦」活動，針對民進黨推出所謂的「民主假」（投票前一天也放假）反制不在籍投票，黃國昌受訪時表示，民進黨過去把國內移轉投票打成「中共介選」，後來發現這個謊言無法繼續編下去，現在又要透過其他方式加以阻撓，希望他們借鏡世界各國經驗，國內移轉投票早就成為常態，不要把國內移轉投票視為洪水猛獸。

黃國昌說，至於投票日以前是否要多放假一天，民眾黨團會用最開放的態度審慎討論，只不過民進黨政府過去砍勞工7天假，「對於在投票日前要多放假一天，從來連提都沒有提過」，如今看起來只是想要阻擋國內移轉投票，希望利用年輕人受限於學業、工作而無法出門投票，「阻礙年輕人投票，這才是民進黨真正最大的目的。」

此外，國民黨立法院黨團近日提案修法，主張將陸配取得身分證年限由現行6年縮短為4年，此舉引發綠營質疑加重健保負擔。衛福部長石崇良昨天指出，「僅中配有70歲以上父母依親可納健保規定，其他國籍配偶父母無此規定，將造成納保不公平現象。」

黃國昌對此則表示，這個問題討論超過10年時間，對於各地如何對待外國人及其移民，還有其他先進國家如何規定，身為衛福部長應該要很清楚。

媒體詢問，民眾黨立委麥玉珍昨天表態「爭取參選台中市長」，黃國昌聽聞後則說，自己是現在才得知這件事情，民眾黨內部也都會審慎評估。至於2026年直轄市及縣市議員提名，「我們在全國各選區，只要議員有達到一定席次以上，原則上一區就是會提名1位。」