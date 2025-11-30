聽新聞
停砍公教年金 最快12月12日三讀
退休公教團體持續關心停砍年金進度，國民黨團書記長羅智強說，這是本會期第一優先法案，進度沒有慢過一分。據了解，由於此案在十一月十一日交付協商，立院司委會將於本周四啟動協商，不論協商是否有結論，最快在十二月十二日超過一個月協商冷凍期，就可在立法院會中闖關三讀。
立院司委會本周三、四議程為，邀請法務部部長、司法院副秘書長就「民法繼承編特留分制度之檢討」進行專題報告，並備質詢。
而據了解，「民法特留分」相關修法並非爭議修法，縱然邀請法務部、司法院等說明，再加上立委質詢時間，至多一上午就能結束，沒有必要排到兩天一次會，本周四排會議像是為停砍年金案討論預留伏筆。
立院知情人士證實，司委會召委翁曉玲將於本周四召集協商，為兌現十二月三讀的承諾準備，如無意外，十二月十二日就會在立法院院會中闖關。
有藍委說，民進黨一定集體反對停砍公教年金，政論、側翼群起圍攻。明年是地方大選，今年十二月就三讀完成，到了明年，民進黨想打可能也效果不大。
對於十二月是否讓停砍公教年金草案三讀闖關，羅智強說，他的一貫做法是不會公布期程，這是本會期第一優先法案，該什麼時候處理就什麼時候處理。公教團體對進度都很滿意，他當書記長以來，進度沒有慢過。
