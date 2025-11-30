聽新聞
0:00 / 0:00

中研院士陳培哲：現應檢視中研院存廢

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導

中央研究院院長廖俊智的任期將於明年六月屆滿，院方近期將依程序啟動新任院長遴選。外傳前副總統陳建仁出線機率高，副院長周美吟、經濟研究所特聘研究員朱敬一也被視為可能人選。在院長接班人選引發關注之際，中研院院士陳培哲表示，院長人選並非當前最需討論的焦點，中研院作為國家最高研究機構，其存廢更值得檢視。

陳培哲表示，中研院成立於民國初年，制度設計不僅不符時代需求，也在學術與資源分配上造成不公平。中研院由政府提供穩定預算，各研究單位資源充沛，但仍與國內大學一同競逐國科會研究經費，導致「起跑點不一致」；若同樣情況出現在美國，勢必遭到強烈質疑。

他指出，世界多數國家已不再設置具有實質研究功能的國家科學院，或已改為「虛級化」形式，僅保留院士的榮譽性地位，研究任務回歸大學與研究機構。目前仍維持直屬中央政府研究院體制的國家，僅剩中國大陸、俄羅斯等極權體系。

他主張，應推動中研院「虛級化」，保留院士榮譽地位，將研究功能全面回歸各國立大學，以促進國內學術生態更均衡發展。國內許多大學教師都有類似想法。與其討論院長人選，更應該討論中研院存廢的議題。

陳培哲 中研院

延伸閱讀

國民黨嘉義市長人選遲未定 組發會主委參加黨慶說話了

中研院長遴選 陳建仁呼聲高 陳培哲：中研院存廢更該被討論

器官移植來源不足、倫理議題惹議 陳培哲建議導入基因編輯豬隻器官

傳陳建仁、周美吟、朱敬一入列中研院院長候選名單 遴委會：一切保密

相關新聞

停砍公教年金 最快12月12日三讀

退休公教團體持續關心停砍年金進度，國民黨團書記長羅智強說，這是本會期第一優先法案，進度沒有慢過一分。據了解，由於此案在十...

中研院士陳培哲：現應檢視中研院存廢

中央研究院院長廖俊智的任期將於明年六月屆滿，院方近期將依程序啟動新任院長遴選。外傳前副總統陳建仁出線機率高，副院長周美吟...

國造潛艦海鯤艦 5次海測都無錨 海軍：無安全顧慮

國造潛艦海鯤艦日前完成第五次海上測試，台船表示將依計畫展開潛航測試。不過傳出海鯤艦不但「水密門」並未完成全系統整合測試，...

角逐嘉義市長 藍營3人有意爭提名

下屆嘉義市長選舉，民進黨提名立委王美惠參選，國民黨人選尚未明朗。國民黨嘉義市黨部昨在鈺通飯店舉辦131周年黨慶，副主席季...

冷眼集／藍人選遲未定 接棒黃敏惠失先機

嘉義市長選戰逼近，藍營卻仍找不到「那個人」。市長黃敏惠寫下地方自治史上罕見的4任市長紀錄，長期深耕地方、聲望穩固，卻始終...

假不嫌多！投票日前一天也要放假 民進黨團正式提案

立法院國民黨團與民眾黨團擬推動「不在籍投票」專法，民進黨團則提出「強化民主投票促進法草案」迎戰。民進黨團主張，在投票日及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。