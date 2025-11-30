國造潛艦海鯤艦 5次海測都無錨 海軍：無安全顧慮

國造潛艦海鯤艦日前完成第五次海上測試，台船表示將依計畫展開潛航測試。不過傳出海鯤艦不但「水密門」並未完成全系統整合測試，更因錨機故障，前五次出海都沒有船錨，不但違法且置全船於危險中。台船承認海鯤艦錨機正由原廠調校中，日後將回裝。台船強調，歷次海上測試均經各方完整逐項評估，無安全顧慮。

海鯤艦七月完成第三次浮航測試後，隨即進塢及泊港檢修調校超過四個月，廿七、廿八日連續兩天出海進行海測。

鏡報報導，海鯤艦錨機系統在乾塢進行岸測時發生故障，因此五次海測艦上都沒有錨，海軍明知此事卻要求台船「沒有錨也要出港海測」，違反「船舶法」等相關法規。此外水密門也沒有完成全艦系統整合測試，無法確保在極端壓力環境下，每個艙室都能保持水密隔離。

海軍司令部表示，歷次海上測試均制定安全規範及風險應處措施，於符合航行安全條件後安排海測期程，全程均有伴護與警戒兵力共同執行，無安全顧慮。

台船公司回應，錨機為多重備援選項之一，海鯤艦錨機正由原廠調校中，日後將回裝。現有裝備與備援系統，經專案團隊、國外技協評估，不影響海上測試。台船並表示，「船舶法」第四條第一項明訂「軍事建制之艦艇」不適用。台船指出，全艦水密門現況測試均正常，相關報導並不屬實；「造艦工程」也並非媒體所謂「政治性海測」。