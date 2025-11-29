賴總統與高中生對話 學生關心兩岸、核電等議題

快訊

攝影中心／ 記者胡經周／台北即時報導
賴清德總統今天出席「2025今周刊總統與青年論壇」活動，與現場高中學生對話。並一一回答學生關切的兩岸、核電等議題。記者胡經周／攝影
賴清德總統今天出席「2025今周刊總統與青年論壇」活動，與現場高中學生對話。現場有同學提問，「中國會不會打來？」賴總統表示，這個問題是身為總統最關切的，他的想法是勿恃敵之不來，恃吾有以待之，要做好準備。賴總統指出，國際社會都在講，中國在2027年之前，要做好攻台準備；有些媒體和民代誤會了，這裡的2027是指「準備」，倒不是說那一年要攻台，但不管有沒有動手，台灣都做好準備。

另外也有學生提問有關核電重啟議題。賴總統回應，經濟部已經核定了核一、核二、核三的評定，其中核二、核三有延役可能，後續台電在明年3月之前，就會提出核電延役計畫，同時會用1.5年到2年，做核能基礎的安全做自我檢測，然後送核安會審議。賴總統說，關於核電到底要不要延役，交給專業、科技，第一、要先確保安全無虞；第二、核廢料要有解；第三、要有社會共識，然後來進行各項必要程序。

賴清德總統今天出席「2025今周刊總統與青年論壇」活動，與現場高中學生對話。會後並與現場學生擊掌，自拍。記者胡經周／攝影
