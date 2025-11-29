假不嫌多！投票日前一天也要放假 民進黨團正式提案

立法院國民黨團與民眾黨團擬推動「不在籍投票」專法，民進黨團則提出「強化民主投票促進法草案」迎戰。民進黨團主張，在投票日及前一日均應放假一天，且各級政府機關應提供必要的交通補助，包含加開大眾運輸交通工具的班次，也規範國家考試不得於投票日及其前一日舉行。

該案已付委審查，草案條文明定，為保障並促進公民行使選舉、罷免及公民投票的權利，投票日及其前一日均放假一日，各級機關、事業單位應採取必要措施，鼓勵返鄉投票，且不得干預投票。各級政府機關應依其職權制定相關法令，對於從工作地或居住地返回戶籍地投票的公民，提供必要的交通補助及協助。

草案條文規範，國家考試不得於投票日及其前一日舉行，中央或地方選務機關應協助身心障礙者無障礙行使其投票權，各級政府機關應協助孕婦、孩童的照顧者、年長者、受監護或輔助宣告者、監護人及輔助人行使投票權；各級學校也應依法令協助有投票權且具有學籍的學生行使其投票權。