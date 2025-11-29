快訊

NBA／唐西奇、里夫斯狂飆73分！獨行俠迎回戴維斯仍不敵湖人

快檢查…美國人今年最常用密碼前20名 最容易被破解

假不嫌多！投票日前一天也要放假 民進黨團正式提案

假不嫌多！投票日前一天也要放假 民進黨團正式提案

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨團提案，投票日前一天也要放假。圖／聯合報系資料照片
民進黨團提案，投票日前一天也要放假。圖／聯合報系資料照片

立法院國民黨團與民眾黨團擬推動「不在籍投票」專法，民進黨團則提出「強化民主投票促進法草案」迎戰。民進黨團主張，在投票日及前一日均應放假一天，且各級政府機關應提供必要的交通補助，包含加開大眾運輸交通工具的班次，也規範國家考試不得於投票日及其前一日舉行。

該案已付委審查，草案條文明定，為保障並促進公民行使選舉、罷免及公民投票的權利，投票日及其前一日均放假一日，各級機關、事業單位應採取必要措施，鼓勵返鄉投票，且不得干預投票。各級政府機關應依其職權制定相關法令，對於從工作地或居住地返回戶籍地投票的公民，提供必要的交通補助及協助。

草案條文規範，國家考試不得於投票日及其前一日舉行，中央或地方選務機關應協助身心障礙者無障礙行使其投票權，各級政府機關應協助孕婦、孩童的照顧者、年長者、受監護或輔助宣告者、監護人及輔助人行使投票權；各級學校也應依法令協助有投票權且具有學籍的學生行使其投票權。

不在籍投票 民進黨

延伸閱讀

外送專法外界憂成本轉嫁 工會：讓運價透明化保護消費者

民進黨團：財劃法若覆議 盼立院給政院充分說明機會

藍白封殺政院財劃法 民進黨團：邊演邊改腳本歹戲拖棚

桃園圖書館明年委辦預算暴增 議會民進黨團意見分歧擱置未過關

相關新聞

假不嫌多！投票日前一天也要放假 民進黨團正式提案

立法院國民黨團與民眾黨團擬推動「不在籍投票」專法，民進黨團則提出「強化民主投票促進法草案」迎戰。民進黨團主張，在投票日及...

會計師專業看盡特留分死後大家搶 羅淑蕾喊：花光最好

遺產「兄弟姊妹特留分」是否廢除，持續備受關注。前立委羅淑蕾2016身為北市會計師公會首位女性理事長，擁數億資產卻捲入兄弟...

遺產不想給兄弟姐妹 民法「特留分」立院要啟動修法了

有媒體報導，傳身價超過20億的資深藝人「小哥」費玉清，曾考慮要在身後將全數財產捐獻公益，但按照現今民法規定，旁系血親仍有...

蔣萬安今年最後一戰 賴政府三大原因卡「雙城論壇」

雙城論壇卡關至今，台北市長蔣萬安背負不能中斷責任，即使賴清德政府上任後兩岸敵意螺旋不斷，不斷給蔣市府「穿小鞋」，蔣萬安仍未放棄溝通，在輝達確定落定北士科後，雙城論壇將是蔣最後一道未解習題，將奠基2026年連任重要基石，賴政府祭出重重關卡箝制雙城論壇，更有三大核心原因....

幕後／吳音寧感恩節婉拒台肥董事 21天前就已提出？

台肥公司28日在感恩節公告法人董事代表人異動，行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧不再擔任台肥董事職務，原因是「本人婉拒...

【專家之眼】恣意解釋《國籍法》 民進黨政府玩很大

在綠營刻意加溫下，陸配參政是否適用《國籍法》歹戲持續上演。新的爭執點在藍營立委準備修法，明定具我國戶籍的大陸地區人民參選...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。