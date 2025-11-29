快訊

齊柏林衛星升空！賴總統、蕭美琴直呼感動 網哭：齊導演飛高高保佑台灣

邱澤婚禮誓詞太催淚！大咖女星「失控爆哭」妝全花掉 陶晶瑩、林心如看傻眼

荷包失血！同集團饗食天堂、饗饗、旭集「吃到飽」五品牌全面喊漲

政院：台美關稅續做文書交換 朝盡快定案努力中

中央社／ 台北29日電

台美關稅談判正在最後階段，外界關注今年是否有望完成談判進入總結會議。政院指出，為確定相關內容，目前仍有一段文書交換過程，相信整個社會都希望盡快定案，政府也朝此方向努力中。

金融時報日前報導，台美協議將拍板，估台灣承諾投資4000億美元。行政院經貿談判辦公室日前透過文字說明，談判團隊正持續透過視訊會議、書面文件交換等方式，以「台灣模式」和美方洽談供應鏈合作，並且爭取調降對等關稅且不疊加原MFN（最惠國待遇）稅率，以及232條款多項關稅優惠，同時也為赴美企業爭取更有利的投資環境與條件。

行政院長卓榮泰昨天出席活動時表示，政府已提出優於他國的台灣模式積極與美方談判，同時也會堅持國家利益，盼儘速有最終進度對外說明，也讓企業能夠在穩定的後關稅世代，進行產業的調適、轉型跟發展。

根據政院過去說明，「台灣模式」的供應鏈合作，是指企業基於國際布局，自主規劃到美國投資，藉此貼近客戶、增加競爭力，政府則提供金融面信保支持，透過台美政府之間「G2G」（政府對政府）的合作協助形成產業聚落，並向美方爭取有利的投資環境和條件，協助產業在美布局。

只是目前適逢美國感恩節假期，假期後，今年談判時間僅剩一個月。對於今年是否有望完成談判進入總結會議，行政院發言人李慧芝對記者表示，目前各種技術性磋商已經完成，在進行總結會議之前，還有一段文書交換過程，確定一些內容。

她強調，相信整個社會都希望盡快定案，讓大家有所遵循，政府也朝此方向努力。

關稅 台灣模式

延伸閱讀

政院版財劃法遭暫緩列案 李慧芝：盼立院回頭是岸、理性審查

民眾黨揚言退回政院版財劃法 政院嗆：立院多次沒達到修法目標

中對日禁遊、禁水產 政院：反對暴力或脅迫 應立刻停止挑釁行為

宣告全面迎戰！政院曝卓揆這日親自說明院版財劃法 盼在野理性討論

相關新聞

蔣萬安今年最後一戰 賴政府三大原因卡「雙城論壇」

雙城論壇卡關至今，台北市長蔣萬安背負不能中斷責任，即使賴清德政府上任後兩岸敵意螺旋不斷，不斷給蔣市府「穿小鞋」，蔣萬安仍未放棄溝通，在輝達確定落定北士科後，雙城論壇將是蔣最後一道未解習題，將奠基2026年連任重要基石，賴政府祭出重重關卡箝制雙城論壇，更有三大核心原因....

幕後／吳音寧感恩節婉拒台肥董事 21天前就已提出？

台肥公司28日在感恩節公告法人董事代表人異動，行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧不再擔任台肥董事職務，原因是「本人婉拒...

【專家之眼】恣意解釋《國籍法》 民進黨政府玩很大

在綠營刻意加溫下，陸配參政是否適用《國籍法》歹戲持續上演。新的爭執點在藍營立委準備修法，明定具我國戶籍的大陸地區人民參選...

吳音寧辭台肥董事

台肥公司昨公告法人董事代表人異動，農業部代表董事吳音寧不再擔任台肥董事職務，異動原因註記為「本人婉拒」。新任代表人尚未確...

修國籍法 賴總統：增社會對陸配疑慮

國民黨立院黨團總召傅崐萁提出「國籍法」修正草案，增訂大陸地區人民參選公職，不適用國籍法放棄國籍規定。賴清德總統昨說，立委...

陸配影響健保？依親名額未變

國民黨立委許宇甄提出「台灣地區與大陸地區人民關係條例」修正草案，擬將大陸配偶取得身分證的年限，從六年縮短為四年，引發綠營...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。