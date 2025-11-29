幕後／吳音寧感恩節婉拒台肥董事 21天前就已提出？

台肥公司28日在感恩節公告法人董事代表人異動，行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧不再擔任台肥董事職務，原因是「本人婉拒」。據了解，11月4日台肥董事會選出張滄郎為新任董事長，3天後政壇就傳出吳音寧不會接董事，只想遠離政治是非之地。

台肥人事異動公告，「沉寂」21天的台肥董座風波再度浮上檯面。據熟悉農業部、農陣的人士指出，吳音寧人事案「從有到無」與2個因素脫不了關係：爭食台肥龐大的土地利益、民進黨派系大亂鬥。

知情人士透露，台肥人事案民進黨層峰在年中就告知吳音寧的父親總統府資政吳晟與吳音寧父女。吳音寧派任台肥董事，在媒體尚未曝光前，只有「極少數人」知情。一位深諳農業部生態的資深人士透露，從農業部先後2次發布吳音寧的「新聞稿」內容看，農業部很可能是「事前沒商量，事後被告知」，吳的布局在狀況外。

層峰打吳音寧牌，研判吳掌台肥，若能讓台肥土開發利益攤在陽光下檢驗，一如吳就任北農總經理「打菜蟲」深獲社會掌聲，不失是一張清新好牌。

「吳音寧上，李孫榮下」事情曝光，有2股壓力排山倒海撲來。一股是來自在野黨及輿論，主攻吳音寧在北農領導能力的短板和「大肥貓」負評，尤其後者被視為壓垮吳的稻草，吳晟為女抱屈，認為外界評論與事實不符。

另一股「倒吳勢力」，來自民進黨派系內部大亂鬥，農陣雖是「小英之友」，但確實與新系「走得很近」，核心成員與新系交好。黨內不滿新系占盡「好康」，藉社會壓力迅速集結，臨時殺出程咬金，改推可控管的張滄郎接台肥，包括董事會的召開時間都是「有計劃反撲」。

知情人士分析，從「內定」掌台肥到「被犧牲」只當董事、再到婉拒董事，應該有「一定程度的黨內大亂鬥」，吳音寧走人留下的一團謎團，真相可能石沉大海。