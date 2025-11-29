赴布魯塞爾交流訪問 沈有忠：中國滲透議題受關注

快訊

中央社／ 布魯塞爾28日專電

陸委會副主委沈有忠率團訪問布魯塞爾。他表示這次交流的過程中，不少人表達對於「滲透」相關議題的關注，也想要了解台灣是如何應對中國滲透，顯示這個問題越來越受國際重視。

陸委會訪團於28日下午與布魯塞爾當地的媒體舉行座談會，談論中國多方面對台壓迫情形、台灣如何擺脫對中國的經濟依賴等有關台海的議題。

沈有忠在會後接受中央社訪問時提到，在過去數日的交流中發現，越來越多人能感同身受台灣的處境，其中「滲透」相關議題格外受到關注。

他說，由於俄烏戰爭使得烏克蘭遭滲透的情況備受關注，許多歐洲國家也會開始警覺，國家內部是不是也有這樣的情況，因此不少人表示希望了解台灣遭遇中國滲透情況、類型與應對方式。

沈有忠提到，在交流的過程中有進一步說明滲透有不同的定義與樣態，定義不同就有不同的嚴重程度。例如傳統的間諜行為是專門針對軍事情報或一些具體訊息。至於在地協力者，有的時候是拿錢辦事，但也有人因理念相近而配合做事。目前台灣是這3種情況都有，所以也透過台灣的情形提醒，要小心各種滲透的方法。

沈有忠說，以現在兩岸局勢的情況來說，中共對台灣的滲透跟破壞會越來越嚴重，所以也向在布魯塞爾關心這個情形的人士強調，將會從法治面強化，「什麼地方有比較多的漏洞，就把它補起來」。事實上，台灣的應對與降低傷害的方式也是他們想要了解的。

陸委會日前公布，自去年元旦起到今年10月底止，台灣民眾赴中國後失聯、遭留置盤查或疑遭限制人身自由累計233人。沈有忠提到，這次交流中有人對相關議題表達關心與討論。此外，也有人關注中共跨國鎮壓的議題，對於民進黨立委沈伯洋的案例有所了解。

