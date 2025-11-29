【專家之眼】恣意解釋《國籍法》 民進黨政府玩很大

在綠營刻意加溫下，陸配參政是否適用《國籍法》歹戲持續上演。新的爭執點在藍營立委準備修法，明定具我國戶籍的大陸地區人民參選公職，不適用《國籍法》放棄國籍規定。官員們對此大致反應是：《國籍法》對所有國籍的人都一視同仁，若特別針對單一國家地區修法，「其實這很奇怪，這是一個非常特權的條款。」還強調，若大陸地區不是「外國」，等於變相承認「台灣是中國的一部分」，強調中華民國的主權不能讓步云云。

賴清德總統則稱，立委「沒有必要修法特別免除中國的新住民應對中華民國盡單一效忠義務，一旦修法成功，反而讓社會對中國新住民增加不必要的疑慮，對社會和諧沒有幫助。」

應先指出的是，根據賴總統就職時宣示效忠的憲法，中國與中華民國不是對立名詞；而如果沒有本朝官員先恣意釋法，立委也沒必要多此修法之舉。

特別點出本朝官員先恣意釋法，是因為陸配有所謂「中國」國籍疑慮，是賴當權後才搞出來的新花樣。就以蔡英文執政時期來說，去年3月綠委黃捷提出，是否比照外配國籍法，要求陸配放棄「中國國籍」才能拿到我國身分證？時任陸委會主委邱太三還表示，依據憲法增修條文定位，兩岸人民不是本國人也不是外國人；若要求陸配放棄中國國籍會讓整個法定流程再度調整，茲事體大，處理上較為複雜。第一位因新見解被解除公職案例，是在去年12月被內政部解職之南投已卸任陸配議員。

至於特權條款部分，台灣與大陸地區關係本就跟一般國家不同，就連李登輝前總統，也要在喊出國與國關係前加「特殊」兩字，而《台灣地區與大陸地區人民關係條例》（以下簡稱《兩岸條例》）第21條，對陸配參政有不同於外配的特別限制：非在台灣地區設有戶籍滿十年，不得登記為公職候選人、擔任公教或公營事業機關（構）人員及組織政黨。

為此釋字618號解釋指出，原設籍大陸地區人民設籍台灣地區未滿十年者，對自由民主憲政體制認識與其他台灣地區人民容有差異，故對其擔任公務人員之資格與其他台灣地區人民予以區別對待，亦屬合理。這是「特權」還是歧視？但至少當時大法官們也僅認為陸配十年後即有資格任公職，沒有放棄所謂「中國」國籍問題。

很遺憾恣意釋法歹戲還是拖棚至此。可見在野黨雖然號稱國會最大黨，但從僅能在立法院提修法來守護《中華民國憲法》與相關法制對兩岸定位，其餘沒招來看，可知過去修憲結果與社會，多已形成獨裁政治溫床。所謂五權分立，其實就是行政權獨大，平常把法治國原則講得頭頭是道的學者專家們，僅有少數諤諤之聲，多數道貌岸然，其私下格調，應可知矣。

其實人民應該懷疑，賴政府到底是在乎國家忠誠問題，或只是想突出中華民國與所謂「中國」差異，甚或再試一下權力魔戒還可如何顯威風？之所以會這樣講，是因為有關忠誠問題，執政黨原可在既有框架內提案修法、加上技術性措施，甚至延長《兩岸條例》第21條限制也就是了；如今卻捨此不為，硬做碰觸違憲邊界之舉，令人費解。

反之，按賴總統「新住民應對中華民國盡單一效忠義務」所言與處理陸配參政邏輯，以及中共不可能出具新住民放棄國籍證明的前提，若再以《國籍法》第9條搞下去，在野黨這次專修公職參選及任職資格的法條，很快就不夠用了。當賴說「北京當局也以2027年完成武統台灣為目標」，會不會增加對特定群體疑慮，提出更多枷鎖呢？讓我們繼續看下去。