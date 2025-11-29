新聞眼／人事震撼彈 「賴意志」布局國安

賴清德總統甫宣布「守護民主台灣國安行動方案」，隨即任命國安會諮詢委員徐斯儉出任國防部軍政副部長。台美關係是賴政府重中之重，先前曾傳出徐斯儉將任駐美代表，引發國安、外交「龍燮之爭」，此次徐斯儉人事案，是否為賴總統出手平息龍燮之爭，還是調整對美事務、國安人事的第一步，值得繼續觀察。

徐斯儉具有外交專業背景，從蔡英文政府到賴清德政府，在外交與國安體系擔任要職，期間徐斯儉除了對美方的溝通受到肯定，對台歐事務的經營也受到推崇。不過，徐斯儉將出任國防部副部長，讓軍方以及綠營內部都感到些許「驚訝」。

現任國防部長顧立雄是文人部長，軍人出身的軍政副部長柏鴻輝將卸職，轉任國防安全研究院副董事長。原本軍方內部推測，應該會從軍方內部拔擢接任柏鴻輝遺缺，如今卻由徐斯儉接任，國防部文人部長搭配文人副部長的人事布局，與過去的慣例不同。

然而，賴總統才剛宣布一點二五兆元的國防特別預算，對美軍購、國防戰略溝通等，會是接下來國防與國安的重要事務，徐斯儉過去與美方的戰略溝通互動密切，恐怕是這項新人事布局的重要因素。只不過，國防部有二位文人首長並非常態，或許執政高層也有培養徐斯儉「接班」顧立雄的意味。而若徐斯儉的人事安排，是為了日後接棒顧立雄，接下來具有國安、國防事務歷練的顧立雄何去何從便更耐人尋味。

此外，先前不斷有傳聞徐斯儉可能駐美，然而外交部卻多次直白駁斥，稱沒有啟動任何調整駐美代表的程序。由於徐斯儉是國安會秘書長吳釗燮人馬，政壇一直不斷有聲浪認為，駐美代表人事一事，國安會與林佳龍領導的外交部不斷相互角力。如今徐斯儉轉任國防部，也凸顯賴總統或許有平息「龍燮之爭」之意。

賴總統上任後，在國安外交及重中之重的對美事務上「蔡規賴隨」，美中台政策到人事布局，多延續蔡政府政策方向，也獲得美方「信賴」。而隨著美中台情勢快速變化，賴總統也調整人事布局展現「賴意志」，而或許徐斯儉的人事案，只是國安相關人事布局的一部分。