保障陸配參政修國籍法？ 學者：應修兩岸人民關係條例

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
民主文教基金會董事長、公務人員保障暨培訓委員會前委員桂宏誠。圖／國民黨提供
國民黨團總召傅崐萁提出「國籍法」修正案，增訂大陸地區人民參選公職、不適用國籍法放棄國籍規定，今日在立法院會一讀、交付委員會審查，賴清德總統呼籲提案立委應該三思。民主文教基金會董事長桂宏誠說，就法制體系而言，應該修正兩岸人民條例，而不是國籍法。

桂宏誠說，從法理的本質上來說，兩岸人民關係條例第1條明定「國家統一前，為確保台灣地區安全與民眾福祉，規範台灣地區與大陸地區人民之往來，並處理衍生之法律事件，特制定本條例。本條例未規定者，適用其他有關法令之規定」，就明定了中華民國分成兩個地區，不是兩國，且兩個地區「人民往來」包括了「前往定居」。相互往來完成「定居」，是以設戶籍為斷，這無關「國籍法」的適用。

桂宏誠表示，陸委會副主委梁文傑曾強調兩岸為「單一身分制」或「單一戶籍制」，這是因為台灣和大陸的制度一樣，政府核定戶籍登記的「確認處分」，是認證具有國籍者在國內定居的身分證明。大陸人來台居時，大陸當局會先註銷其戶口和「居民身分證」，台灣也才准設戶籍。台人張立齊僅申辦了已失效的「定居證」，就被內政部註銷戶籍、中華民國身分證和護照，雖然內政部濫權了，但仍是「單一身分制」的法理脈絡。

桂宏誠指出，單一身分制的核心精神是「一個中國，各自表述」的法理，兩岸人民只能有一個「中國籍」，無論是對岸政府認證的「中華人民共和國籍」或是「中華民國籍」。

桂宏誠說，大陸人民經許可來台定居設籍的程序，法制名詞上稱「身分轉換」，不是國籍法規定外國人取得中華民國國籍的「歸化」，正是因為大陸人民不是外國人。「兩岸條例」制定時的說明，也揭示「大陸地區人民也是中華民國人民」，但要經許可定居設戶籍的同時，才轉換為政府認證具中華民國國籍的國民。

桂宏誠提到，外國人歸化為我國民時，須放棄原有國籍（國籍法第9條）。兩岸人民關係條例本是「一個中國」法理下的「單一身分制」，但現在所有來台定居者都被認定為具有「雙重身分」的「雙重國籍」者，這是民進黨以行政解釋實質修憲和修法的行政獨裁，造成法理邏輯矛盾百出的混亂。

桂宏誠認為，就法制體系而言，應該修正兩岸人民條例，而不是國籍法。另外，兩岸人民關係條例規定來台設戶籍滿10年才可參選，無分里長或立委，這對參選里長而言，違反比例原則和限制過當而無必要，也有違憲的疑義。

