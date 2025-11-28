泰越關切台海和平 林佳龍：與東南亞合作確保繁榮

快訊

中央社／ 台北28日電

外交部今天表示，感謝泰國與越南政府分別關切台海和平穩定並支持維護現狀。部長林佳龍指出，台灣將持續推動「總合外交」，與東南亞及全世界理念相近夥伴攜手合作，確保印太和平、穩定與繁榮。

外交部晚間發布新聞稿指出，泰國與越南政府近期分別於公開場合表達對台海和平穩定的高度關切。泰國外交部表示，台海和平穩定對東協及泰國相當重要，呼籲各方審慎因應局勢；越南外交部則指出，台灣海峽的和平、穩定與合作對區域乃至全球至關重要，期盼各方為地區和平與發展作出積極貢獻。

外交部表示，對於泰、越兩國政府發言表達肯定。

外交部認為，泰國與越南政府相繼發言表達立場，除有中國近期對於日本高壓脅迫的客觀因素，更代表台海和平穩定已成印太安全的重要議題，維持現狀是國際社會普遍期待，也是確保區域穩定的關鍵，台灣作為國際社會負責任成員，將持續與理念相近國家合作，共同支持以規則為基礎的國際秩序。

林佳龍表示，台海安全攸關區域與全球穩定，國際社會的高度關注顯示維護台海和平已成為各國共識，台灣將持續推動「總合外交」，與東南亞及全世界理念相近夥伴攜手合作，確保印太和平、穩定與繁榮。

