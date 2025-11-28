總質詢落幕 卓榮泰指「行政立法三大差異」：誠懇希望兩院合作

立法院會本會期施政總質詢今傍晚結束，行政院長卓榮泰發表談話表示，他很遺憾，行政立法兩院存在很多差異，包括對國家未來不同立場、對國家安全不同思考、對國家財政不同角度的差異。能否把這些差異，取得最大公約數，是國人的期待。

總質詢落幕後，卓榮泰表示，「我有些感觸想說」，每次他上備詢台時，都會向立法院長韓國瑜或副院長江啟臣、大會主席深深一鞠躬，這個敬禮是因為憲法規定行政院向立法院負責，「我們充分扮演憲政機關必要的角色」，然而對他個人而言，更大的意思是，每次鞠躬都代表希望有一個重新合作模式的開始。

卓榮泰說，今年8月他說過，要調整行政院的施政順序、財政支出結構以及兩院互動關係，我們都一一在做。他認為，每一次在立法院代表行政院或他個人，總是希望開啟一個新的合作模式，以及兩院基於憲政正常運作的模式，這代表他的誠意與期待。

卓揆表示，9月30日施政報告時，他說過，希望未來重建三項重大工程，一，在後關稅時代，全國產業界期待對全球產業佈局的重建，第二，當時發生很多風災，要全面對災區復原的重建 ，第三也是最重要，希望重建社會信任，包括行政立法兩院互相的信任。

卓榮泰說，但他的遺憾是，前二項依序進行，最後一項，他個人努力還是不夠，兩院之間存在很多差異。第一，基於對國家未來不同立場的差異；第二，基於對國家安全不同思考的差異；第三，基於對國家財政不同角度的差異。

卓榮泰說，「我們能否把這些差異，取得最大公約數」，讓國人看到，行政立法兩院是可以經過協商來完成人民交付的任務，是可以經過合作來改變目前的現狀。他很誠懇希望，兩院共同的合作才是國人最大的要求，「沒有國哪有家、沒有國哪有黨、沒有國哪有個人。」

卓揆強調，他願意也期待，兩院一起以國家為念、以每一個國人為念。基於國家一體，中央地方合作的理念，找出一條國人樂於看到的，在不同差異中尋求最高共識，往共識走。把不可能解決的差異，暫時擺在一邊，才有辦法走出一條人民所期待，建設國家、發展未來的道路。