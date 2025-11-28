快訊

MAMA所有藝人全換一身黑！朴寶劍帶頭哀悼香港大火

台肥發布重訊 吳音寧婉拒擔任董事

香港大火慘案…三個「人數」資料遭關切 數字恐重疊

聽新聞
0:00 / 0:00

徐春鶯涉反滲透法遭押 民進黨：民眾黨攻擊司法才是政治操作

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
徐春鶯涉反滲透法遭押，民進黨表示，民眾黨攻擊司法才是政治操作。聯合報系資料照
徐春鶯涉反滲透法遭押，民進黨表示，民眾黨攻擊司法才是政治操作。聯合報系資料照

民眾黨新住民委員會主委徐春鶯因涉「反滲透法」遭羈押，民眾黨稱別政治操作。民進黨發言人戴瑋姍今天表示，徐春鶯被羈押是因為涉嫌犯罪，在台灣不分族群黨派，都不應違法，請民眾黨別模糊焦點，民眾黨屢屢攻擊抹黑司法，才是在政治操作。

戴瑋姍表示，台灣是民主法治國家，任何台灣人不分族群黨派，都受法律同等保護，同樣的如果涉犯法律，也都應依法處置。徐春鶯是民眾黨現任新住民委員會主委，也曾傳納入民眾黨不分區立委名單，如今遭羈押，根據新北地檢署指出是涉嫌詐貸、地下匯兌及受指示資助特定候選人，而違反包括「反滲透法」等多項法律。

戴瑋姍指出，徐春鶯遭羈押是因涉嫌犯罪，而民眾黨面對自家幹部涉案，不思檢討，竟反而攻擊司法、攻擊總統賴清德，是在模糊焦點。民眾黨過去屢屢攻擊抹黑司法，率眾違法包圍法院，才是赤裸裸的政治操作。

對於在野黨擬修「國籍法」陸配參政免放棄國籍。戴瑋姍也表示，擔任公職民代，負有對國家單一忠誠的責任，因此不允許雙重國籍，如今在野黨欲修法特別免除中國籍人士受此限制，但徐春鶯涉犯「反滲透法」，即證明在野惡修「國籍法」恐造成國安破口。>

民眾黨 徐春鶯 國籍 民進黨 戴瑋姍 反滲透法 陸配

延伸閱讀

影／徐春鶯被押 鄭麗文：賴總統上任後對陸配無情追殺「違反憲法」

檢控徐春鶯受指示資助候選人 黃珊珊：嚴重指控要拿出證據

台灣新住民發展協會理事長、陸配徐春鶯涉詐欺遭搜索 新北檢聲押

再捍衛沈伯洋 民進黨：藍白拒絕挺台灣決議到底怕什麼？

相關新聞

人呢？立委質詢赫見勞動部長未到 韓國瑜急向學生解釋：第一次發生

行政院長卓榮泰與勞動部長洪申翰，下午前往立法院施政報告並備詢，當國民黨籍立委陳菁徽質詢時，發現勞動部長洪申翰還沒進入議場...

民調都國民黨贏怎麼禮讓？藍基層選將：藍白合六都難行 只剩1市有條件

距離2026年地方大選投票日倒數一年，各陣營紛紛開始選戰布局。綠營陸續通過新北市、台中市等各地選將；藍白陣營則對未來「藍白合」進行連串討論...

影／賴總統：沒必要免除中國新住民對中華民國單一忠誠責任

賴清德總統今返鄉出席台南孔廟贈匾「川流敦化」揭匾典禮，媒體詢問近期陸配徐春鶯涉案遭羈押，民眾黨批評質疑新住民安全，對此，...

訪日坐高市辦公桌遭駡「國中畢旅」陳宥丞反嗆：青鳥變青蛙

民眾黨主席黃國昌本周率團訪日，隨團的民眾黨台北市議員陳宥丞發文並貼出坐在高市早苗辦公桌椅的照片，引來網友批評「坐別人辦公...

總質詢落幕 卓榮泰指「行政立法三大差異」：誠懇希望兩院合作

立法院會本會期施政總質詢今傍晚結束，行政院長卓榮泰發表談話表示，他很遺憾，行政立法兩院存在很多差異，包括對國家未來不同立...

徐春鶯涉反滲透法遭押 民進黨：民眾黨攻擊司法才是政治操作

民眾黨新住民委員會主委徐春鶯因涉「反滲透法」遭羈押，民眾黨稱別政治操作。民進黨發言人戴瑋姍今天表示，徐春鶯被羈押是因為涉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。