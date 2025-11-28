馬克宏肯定台灣應對資訊戰 林佳龍：願向世界分享

快訊

中央社／ 台北28日電

外交部長林佳龍表示，法國總統馬克宏近期肯定台灣在面對鄰近威權政體的資訊戰攻擊下，仍成功建立打擊假訊息的制度，值得法國借鏡。林佳龍表示，台灣在應對資訊戰與建立社會韌性的努力正被國際看見，也願意向世界分享經驗。

林佳龍昨天晚間在臉書發文表示，馬克宏（Emmanuel Macron）最近在公開座談時，特別提及並肯定台灣做為一個民主政體，即使面對鄰近威權國家的資訊戰攻擊，仍建立起打擊假訊息的有效制度，值得法國借鏡。這段話讓他深刻感受到，台灣在艱困國際環境下，抵禦境外勢力的努力與經驗被國際看見與認同。

林佳龍指出，近年來面對各種資訊操弄的挑戰，台灣透過教育、透明的機制和公民參與，逐步建立起社會的韌性。從政府到民間，從媒體識讀到事實查核，台灣以行動證明「民主可以很強韌、很安全」。

林佳龍補充，法國近期也借鏡瑞典和芬蘭的經驗，由法國總理府國防暨國家安全總處（SGDSN）推出「全民有責：應對各式風險行動指南」（TousResponsables Face aux Risques, Agissons），幫助民眾建立面臨天災、停電、網路攻擊等風險的預防觀念。而台灣也在最近向全國家戶普發「全民安全指引」，涵蓋天災與各類災害的應變知識。

林佳龍透露，這不是巧合，而是全球民主國家都意識到，在充滿不確定性的時代，必須提升每位公民的風險意識與應變能力，外交部積極推動三鏈戰略，與理念相近國家建立「全球民主價值鏈」、「印太地區第一島鏈」和「非紅供應鏈」的緊密鏈結，打擊假訊息、提升民主韌性，正是「全球民主價值鏈」的核心工作。

林佳龍說明，台灣願意也準備好與包括法國在內的民主夥伴分享經驗，期盼透過國際合作，共同維護自由民主價值的國際秩序，面對全球性的挑戰，沒有任何國家可以獨善其身，民主韌性並非靠著對立或恐懼建立，而是來自社會對民主價值的信心與互信，當台灣的經驗能夠幫助其他民主國家，當國際友人願意借鏡台灣的做法，這就是台灣對世界最好的貢獻。

