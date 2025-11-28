吳志中歡迎丹麥國會議員訪問團 盼兩國深化雙邊關係

外交部政務次長吳志中昨天午宴丹麥國會議員訪問團時指出，台灣與丹麥是共享民主自由的理念相近夥伴，期盼兩國在互信互惠的良善基礎上，持續深化雙邊關係與友好合作。

外交部今天發布新聞稿指出，吳志中昨天午宴丹麥國會議員訪問團，感謝丹麥國會支持台灣國際參與及關切台海和平穩定現狀。

吳志中表示，台灣持續面臨中國軍事威脅及侵擾，在此同時，國際秩序面臨威權陣營集結挑戰，呼籲唯有所有民主夥伴團結相互支持，方可遏阻威權擴張的野心，而台灣半導體產業今日取得亮眼成就，台歐高科技產業間長期密切合作功不可沒。

吳志中說，未來台灣將續秉持共榮理念，與國際夥伴協力促進全球繁榮與安全，也期盼訪團此行獲得豐碩成果，並於返國後持續協助提升雙方各領域的實質交流合作。

訪團團長、丹麥國會友台小組副主席胡格（KasperRoug）表示，此行訪台對台灣人民熱情好客的印象深刻，並高度肯定台灣在半導體、科技與民主韌性等方面的成就，樂見台灣與丹麥等歐洲國家近年持續深化交往，返國後將持續敦促丹麥政府關切台海局勢、支持民主台灣。