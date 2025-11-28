影／施政總質詢結束 卓榮泰：期待兩院尋求最高的共識
行政院長卓榮泰下午在立法院施政總質詢結束，致詞表示「我會認為，我們是在共同為國家的未來，尋找一個可循的方向，我真的很誠懇的希望，我們共同的合作才是國人最大的要求，「沒有國，哪有家；沒有國，哪有黨；沒有國，哪有個人」，我願意，我也期待我們一起「以國家為念、以家為念，以每一個國人為念」，基於國家一體，中央地方合作的理念之下，我們找出一條全國國人所樂於看到的，讓我們在最不同的差異當中，尋求最高的共識，往這個共識走，把不可能解決的差異暫時擺在一邊，我們才有辦法走出一條人民期待要走的，建設國家發展未來重要的道路。」隨後民進黨立法院黨團辦公室幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜與黨團立委獻花合影。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言