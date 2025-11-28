影／施政總質詢結束 卓榮泰：期待兩院尋求最高的共識

行政院長卓榮泰下午在立法院施政總質詢結束，致詞表示「我會認為，我們是在共同為國家的未來，尋找一個可循的方向，我真的很誠懇的希望，我們共同的合作才是國人最大的要求，「沒有國，哪有家；沒有國，哪有黨；沒有國，哪有個人」，我願意，我也期待我們一起「以國家為念、以家為念，以每一個國人為念」，基於國家一體，中央地方合作的理念之下，我們找出一條全國國人所樂於看到的，讓我們在最不同的差異當中，尋求最高的共識，往這個共識走，把不可能解決的差異暫時擺在一邊，我們才有辦法走出一條人民期待要走的，建設國家發展未來重要的道路。」隨後民進黨立法院黨團辦公室幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜與黨團立委獻花合影。