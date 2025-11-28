非洲院童訪外交部唱台語歌 林佳龍祝福巡演成功

外交部長林佳龍25日歡迎非洲阿彌陀佛關懷中心（ACC）創辦人慧禮法師等人與賴索托ACC院所24位院童，一起造訪外交部，院童演唱賴索托傳統歌謠、國台語歌曲。林佳龍祝福ACC此行在台灣舉辦的「行願非洲‧感恩之旅」慈善巡演圓滿成功。

外交部今天發布新聞稿指出，非洲阿彌陀佛關懷中心（Amitofo Care Centre, ACC）創辦人慧禮法師、執行長陳阡蕙、秘書長林青嶔，以及來自賴索托ACC院所的24位院童25日下午造訪外交部。

外交部表示，ACC院童特別演唱賴索托傳統歌謠、國台語歌曲，如「你笑起來真好看」、「愛拚才會贏」以及表演傳統武術，展現他們接受台灣教育及文化薰陶的成果，獲得在場非洲駐台使節與外交部員工熱烈掌聲。

林佳龍致詞提到，慧禮法師與中華民國阿彌陀佛關懷協會的工作人員及志工憑著一股大愛與韌性，多年來在非洲各地辛勤付出與貢獻，才有豐碩且令人欽佩的成果，歡迎遠道而來的小朋友與在非洲服務的老師們造訪外交部，向在場貴賓分享他們的故事與學習成果。

林佳龍談及，外交部長年支持並協助ACC與財團法人普賢教育基金會在非洲推動「海外正體中文教學專案計畫」，促進非洲兒童的中文學習，更為台灣與非洲的文化交流及相關合作奠定穩固的基礎，並祝福ACC此行在台灣各地舉辦的「行願非洲‧感恩之旅」慈善巡演活動圓滿成功。

慧禮法師感謝外交部對ACC長期的支持，當初創建ACC的使命就是替非洲的弱勢兒童帶來更多的希望與機會，每年ACC也帶不同國家院所的院童輪流來台灣，讓他們親自感受台灣的溫暖及現代發展，進一步建立對自身及非洲未來的期待，同時透過全台慈善巡演，期待喚起更多民眾對非洲苦難的關注。ACC將持續在非洲耕耘，傳遞台灣的文化與價值，並幫助更多的非洲孤兒。

外交部說明，ACC是由台灣人成立的國際非營利組織，在非洲馬拉威、賴索托、史瓦帝尼、納米比亞、莫三比克、馬達加斯加等6個國家設立了7間ACC院所，目前收容了2333名孤兒，多年來ACC已幫助超過2萬名弱勢兒童，並協助有意深造的非洲院童來台就學，目前已有42名ACC院童在台取得大學學位，11位院童正在台灣就讀大學，逾120名ACC畢業生已在全球各地大學完成學業。