中職／意外！徐基麟被放60人名單外 兄弟：財務、紀律問題以示警惕

影／徐春鶯被押 鄭麗文：賴總統上任後對陸配無情追殺「違反憲法」

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
國民黨主席鄭麗文今天到台中清水紫雲巖參拜後，接受媒體訪問。記者游振昇／攝影
原本被民眾黨列入不分區立委名單的中配徐春鶯，被新北地檢署以涉嫌違反銀行法等法搜索約談，並聲押禁見；國民黨主席鄭麗文今天在台中受訪表示，就整體而言可感受到，賴清德總統上任後，對陸配展開各種無情的追殺，好像把陸配當成特定族群，這是違反中華民國憲法對基本人權的保障。

鄭麗文今天在台中清水紫雲巖參拜後，被問到徐春鶯問題，她表示，整體可感受到，賴清德總統上任後對陸配展開各種無情的追殺，好像把陸配當成特定族群，這是違反中華民國憲法，對人權各項平等或言論自由基本人權的保障。

她說不可以因人設事，我們的憲政法規不是執政黨說要怎麼做就怎麼做，我們是依法行政的法治國家，對於因透過意識型態上綱到國安法，特定壓迫特定族群，這是違反中華民國憲法保障的基本人權。

中華民國憲法 陸配 徐春鶯 鄭麗文 賴清德 人權

