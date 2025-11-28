外交部賀聖文森完成國會大選 深化共榮互惠關係

快訊

中央社／ 台北28日電

外交部今天表示，聖文森及格瑞那丁27日舉行國會大選，結果由新民主黨勝選，黨魁佛萊代（Godwin Friday）將擔任總理。駐聖國大使范惠君已於第一時間代表中華民國政府與人民向佛萊代及國會議員當選人表達誠摯祝賀。

台灣位於加勒比海友邦聖文森及格瑞那丁27日舉行國會大選，由新民主黨（New Democratic Party）勝選，結束聯合勞工黨（Unity Labour Party）長達24年執政，79歲的龔薩福（Ralph Gonsalves）自2001年起擔任總理。

外交部發布新聞稿表示，聖國國會大選過程和平順利，聖國人民透過公開、透明與平和的民主機制完成投票，展現守護民主的堅定信念與成熟穩健的政治文化。

外交部說明，台灣與聖文森國共享民主、自由、人權等普世價值，建交44年以來邦誼篤睦，各項雙邊合作計畫成效斐然，涵蓋農業、糧食安全、基礎建設、醫療衛生、資通訊科技及婦女賦權等領域，深獲聖國各界肯定。

外交部指出，中華民國政府將在「總合外交」下持續與聖國攜手推進多項「榮邦計畫」，在既有堅實基礎上加強合作，深化共榮互惠的夥伴關係，共同促進民生福祉與永續發展。

