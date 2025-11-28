核三最快2027重啟 卓榮泰：若安全無虞「可考慮往這時程規劃」

快訊

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
行政院長卓榮泰（左）表示，台電的核電廠自主安全檢查程序預計一年半到兩年內將可送核安會核定。對於是否可預期核三廠在2027年重啟運轉？卓榮泰強調，在核能安全無虞的狀況下「是可以考慮往這時程來做規劃。」記者蘇健忠／攝影
經濟部核定台電核電廠現況評估，閣揆卓榮泰今天證實，台電自主安全檢查程序預計一年半到兩年內將可送核安會核定。面對立委詢問是否可預期核三廠在2027年重啟運轉？卓榮泰強調，在核能安全無虞的狀況下「是可以考慮往這時程來做規劃。」

經濟部核定台電核電廠現況評估，核二核三具備再運轉條件，將同步啟動自主安全檢查並研提再運轉計畫，台電評估若時程順利，最快2027年下半年就有機會重啟核三。

卓榮泰在立法院面對國民黨立委賴士葆的質詢時表示，核電廠正通過核安會提出的再運轉計畫，現在是台電提出自主安全檢查，根據台電的說法，進入程序後預計一年半到兩年後，將送請核安會做最後核定。

賴士葆追問，是否可以預期核三廠可在2027年重啟？卓回應「在安全無虞的狀況下」，如果有必須要汰舊換新的設備，仍必須安全無虞。賴士葆表示，儘快承認可以重啟才有助選舉，卓榮泰強調，他不是考量選舉而是考量核能安全，若核能安全，「是可以考慮往這時程來做規劃」。

經濟部指出，依台電規劃，核二、三廠的再運轉計畫預計將在2026年3月提送核安會審查。不過，兩廠的自主安全檢查期程存在差異。

核三廠須經過同儕審查並獲得原廠協助，預計需約1.5至2年能完成；核二廠則因反應爐內尚有使用過的核燃料，須待室外乾貯設施啟用才能移出，爐心清空後才可進行相關安檢，因此期程將比核三廠更長。經濟部強調，核電廠重啟程序必須符合「兩個必須」及「三個原則」，且仍須進一步凝聚社會共識，才能依核安會審查結果辦理。

核三廠 台電 核電 卓榮泰 經濟部

