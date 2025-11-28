接受美媒專訪 陳明祺：台灣強化防衛提升嚇阻

快訊

中央社／ 台北28日電

外交部政務次長陳明祺日前接受美國「公共電視網新聞時段」專訪指出，中國無法與民主和平共存，台灣將持續強化自我防衛能力、深化與理念相近夥伴合作，提升對侵略者的嚇阻。他同時強調，美國近期提出的烏克蘭和平方案，具有全球影響力，台灣正密切關注。

陳明祺日前赴加拿大出席哈利法克斯國際安全論壇，期間接受美國「公共電視網新聞時段」（PBSNews Hour）記者西夫林（Nick Schifrin）專訪，節目於日前播出。

西夫林詢問，美國總統川普曾說中國國家主席習近平承諾不會在川普任內入侵台灣，美國是否正式向台灣傳達這項承諾。陳明祺說，台灣不會基於此說法做任何推測，也不會將國防理念建立在空洞承諾之上。

對於中國持續加速軍事現代化及軍事擴張，力圖在2027年具備侵台能力。陳明祺表示，台灣必須同時面對兩種情況，一種是全面入侵的D-Day情境，另一種是日常持續施壓。若無法有效因應空中與海上的軍事挑戰，民眾對自身防衛的信心將受到影響，因此台灣必須持續投資、強化自我防衛能力。

台灣是否擔心川普為達成與北京的協議而犧牲對台灣的支持，陳明祺強調，「完全不擔心」，他對台美安全關係具有高度信心，在貿易上川普是強硬談判者，台灣也必須捍衛自己的利益。

對於日本首相高市早苗「中國若以武力威脅台灣，日本將做出回應」言論，引發中日關係緊張。陳明祺認為，中國對相關言論反應過度。中國擅於挑釁、扭曲現實，才是應該被譴責的一方。任何民主國家對台灣的支持都至關重要，他以烏克蘭為例，台灣必須和理念相近的夥伴共同合作，永遠不能相信中共的宣傳，中國無法與民主和平共存，「這是一場民主與威權的競爭」。

針對美國近期對烏克蘭提出和平方案，陳明祺表示，此方案具有全球影響力，台灣正密切關注。台灣最重要的工作，是強化自我防衛能力，並與盟友及理念相近夥伴合作，提升嚇阻能力。最好的方式是在戰爭前嚇阻侵略者，而不是在漫長的戰爭中補救。

