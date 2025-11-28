民調都國民黨贏怎麼禮讓？藍基層選將：藍白合六都難行 只剩1市有條件

距離2026年地方大選投票日倒數一年，各陣營紛紛開始選戰布局。綠營陸續通過新北市、台中市等各地選將；藍白陣營則對未來「藍白合」進行連串討論，除了上週的藍白黨魁會面，宣示智庫對接外，這週藍營更成立「兩黨協商工作小組」，稱未來將與白營協商建立機制，節奏相當緊密。不過有藍營基層選將指出，所謂藍白合，就是藍營禮讓白營，將威脅藍營既有利益，能合作的地方可能只有一座城市。

藍營基層選將向《遠見》分析，所謂的藍白合，就是「藍營禮讓白營」。因此，未來藍白真的能合作的縣市，應該只限於非六都、量體較小的縣市，目前來看，可能只有新竹市較有機會。

他指出，量體較大的縣市，例如民眾黨主席黃國昌有意參選的新北市，民調都是國民黨贏，若藍營真的禮讓黃國昌，「許多國民黨的支持者會覺得超級沒道理。」現實來看，只有國民黨「勝選機會較低」的縣市，才有條件讓民眾黨去試試看，假如一些藍營自己就能贏的縣市，還要讓給白營，恐引發反效果，「因為支持者不太會去諒解這件事。」

從白營選民的投票傾向看，該人士判斷，就算民眾黨在該選區無派出選將，這些票也不會流向綠營，「因為現在白的就是很討厭綠的，頂多不投票，如果真的投票，基本上，還是會投給藍的，」黃國昌能談的籌碼，並沒有想像中那麼多。

另外，根據他觀察藍營支持者的想法，「滿多藍營支持者對白營還是有一點防備，」支持藍白合的聲音並非一面倒。他說，目前藍營選民對藍白合有兩種聲音，一種是立法院「藍白合」勢在必行，雙方一定要合作抗綠；但地方選舉部分，就不那麼全然支持，特別是議員選舉，白營推人就一定會分掉藍營的票，影響整體席次。這顯示，藍營支持者普遍對白營的看法是，「一起反綠，但不代表我就要挺你。」

對基層選將來說，議員選戰要藍白合，對藍營的新人及尋求連任者來說，挑戰同樣艱鉅，因為不管怎麼合，都會壓縮到藍營的新人、尋求連任者的空間，威脅到藍營既有利益。特別是根據他觀察，黃國昌在2026年的選戰布局，可能已在鋪陳2028年立委選戰，長遠來看，這更將對兩黨的合作產生挑戰。

民眾黨這次在新北的布局有「四大金釵」，分別為三蘆選區的周曉芸、汐止選區的陳語倢、中和選區的陳怡君、板橋選區的林子宇，這四位白營選將謀的可能，不單單是這次的議員席次，更是劍指2028年的立委席次，首當其衝的，自然是現任立委。這四個選區的立委三席為藍營，且多是盤據地方許久的家族勢力，「為什麼不是全部區域都派人，而是分四大金釵，這個問題值得好好去思考。」

不分你我才有合的可能，政策是關鍵

不過，近期轉投白營的前台中市長盧秀燕幕僚吳皇昇受訪指出，若都用「惡性競爭」的角度，來看待2026年的藍白合，當然會覺得要合不可能。但若能借鏡日本「聯合政府」的經驗，先從政策上進行討論，凝聚共識、整合理念，讓藍白不再分你我，同時讓選民知曉兩黨的政策主軸，擴大認同，以正向態度進行思考，就可以把這件別人認為不可能的事情，化為政治上的可能。

至於聯合政府的職位如何分配？他舉例，比方說，長照政策是民眾黨的人提出，提出的人也具相關經驗，兩黨就能針對這項人事案進行討論，只要有共識，兩黨就不再分你我，選一個最合適的人來擔綱，以貫徹兩黨的政策主張。他強調，藍白要合，一定要跳脫框架，用理念與政策來說服選民。

至於議員選舉方面，他認為，藍白兩黨的合作不應該是去競爭同一個票源，而是彼此拉抬，擴大各自的基本盤，去喚起政治冷漠選民的熱情。特別是歷年地方選舉的投票率來看，大約僅落在五、六成，藍白合的目標，應該是拓展這四、五成沒有投票的冷漠選民，以此達到1+1大於2的效果，關鍵點還是雙方必須提出有感政策，來打動人心。

藍白合的討論雖多，但當中涉及彼此的利益盤算、支持者心態等多重變數，能否真正落地仍充滿挑戰。

