核三最快2027重啟 李彥秀「蔡規賴不隨」：民進黨恐神主牌大戰

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
台灣在非核家園政策下，核一、核二廠已陸續除役；核三廠（圖）一號機去年除役，核三廠二號機今年5月除役。聯合報系資料照

經濟部核定台電的核電廠現況評估報告，預估核三廠最快在2027年下半年就可重啟。國民黨立委李彥秀說，反核力量、民間團體以及民進黨反核的基本教義派是否會全力反撲，甚至成為2026以及2028大選的重大變數，「神主牌大戰」可能才剛要開始。

李彥秀說，台灣能源政策當中最關鍵的能源發電配比「蔡規賴不隨」早就有跡可尋。總統大選期間，賴清德就公開表示「規畫將已停機的核能機組維持在未來可緊急使用的情況，以備（戰時）不時之需」；更啟用強烈支持核電的童子賢擔任「國家氣候變遷對策委員會」副召集人；行政院長卓榮泰也公開表示「非核家園」不是神主牌。

李彥秀表示，民進黨重新擁抱核電不讓人意外。今傳經濟部已核定台電核電廠現況評估報告，核二、核三廠具備再運轉條件，將同步啟動自主安全檢查，並研提再運轉計畫，最快2027年下半年，就有機會重啟核三。

李彥秀指出，這具有三層重大的意義。第一，非核家園於2002年納入「環境基本法」，2017年納入「電業法」，民進黨能源政策大轉彎，也代表台灣將啟動「能源再次轉型」；第二，台灣真的很缺電，且核電作為穩定的「基載電力」，最快2027年重新運轉，成為賴清德2028競選連任避免缺電的「拆彈救兵」；第三，核二、核三可能重啟，為未來發展新式核能「小型模組化反應爐」（SMRs）鋪平道路，更為未來台美貿易開通了新的渠道。

李彥秀認為，令人遺憾的是，民進黨錯誤的能源政策，讓台灣在能源安全與發展上，錯失了最佳時機，更讓台灣因為穩定的能源供給，差一點錯失全世界經濟體系因為AI產業發展而帶來的「典範轉移」重要關鍵，更讓台灣的國安韌性蒙上一層陰影。

李彥秀強調，賴政府的能源政策急轉彎早就有跡可尋，但是過去一段時間，相對沉默的反核力量、民間團體，以及民進黨反核的基本教義派是否會全力反撲，甚至成為2026以及2028大選的重大變數，「神主牌大戰」可能才剛要開始。

