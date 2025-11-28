徐春鶯遭羈押 民進黨：民眾黨勿模糊焦點抹黑司法
民眾黨新住民委員會主委徐春鶯因涉「反滲透法」遭羈押，民眾黨籲檢調「別政治操作」。對此，民進黨發言人戴瑋姍今天表示，徐春鶯被羈押是因為涉嫌犯罪，請民眾黨別模糊焦點，民眾黨屢屢攻擊抹黑司法，才是在政治操作。
戴瑋姍表示，台灣是民主法治國家，任何台灣人不分族群黨派，都受法律同等保護，如果涉犯法律，也都應依法處置。徐春鶯是民眾黨現任新住民委員會主委，也曾傳納入民眾黨不分區立委名單，如今新北地檢署指她涉嫌詐貸、地下匯兌及受指示資助特定候選人，違反包括「反滲透法」等多項法律。
戴瑋姍說，徐春鶯遭羈押是因涉嫌犯罪，民眾黨面對自家幹部涉案，不思檢討，反而模糊焦點，攻擊司法、攻擊總統賴清德。民眾黨過去屢屢攻擊抹黑司法，率眾違法包圍法院，才是赤裸裸的政治操作。
對於在野黨擬修「國籍法」中配參政免放棄國籍。戴瑋姍也表示，擔任公職民代，負有對國家單一忠誠的責任，不允許雙重國籍。如今徐春鶯涉犯「反滲透法」，證明在野惡修「國籍法」恐造成國安破口。
