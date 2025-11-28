快訊

香港宏福苑大火 港府證實已128人遇難

桃園大園1幼兒園失火！57名師生安全疏散 原來是抽水馬達釀禍

邱澤、許瑋甯今補辦婚宴！賓客名單曝光 這些大咖都來了

徐春鶯遭羈押 民進黨：民眾黨勿模糊焦點抹黑司法

中央社／ 台北28日電

民眾黨新住民委員會主委徐春鶯因涉「反滲透法」遭羈押，民眾黨籲檢調「別政治操作」。對此，民進黨發言人戴瑋姍今天表示，徐春鶯被羈押是因為涉嫌犯罪，請民眾黨別模糊焦點，民眾黨屢屢攻擊抹黑司法，才是在政治操作。

戴瑋姍表示，台灣是民主法治國家，任何台灣人不分族群黨派，都受法律同等保護，如果涉犯法律，也都應依法處置。徐春鶯是民眾黨現任新住民委員會主委，也曾傳納入民眾黨不分區立委名單，如今新北地檢署指她涉嫌詐貸、地下匯兌及受指示資助特定候選人，違反包括「反滲透法」等多項法律。

戴瑋姍說，徐春鶯遭羈押是因涉嫌犯罪，民眾黨面對自家幹部涉案，不思檢討，反而模糊焦點，攻擊司法、攻擊總統賴清德。民眾黨過去屢屢攻擊抹黑司法，率眾違法包圍法院，才是赤裸裸的政治操作。

對於在野黨擬修「國籍法」中配參政免放棄國籍。戴瑋姍也表示，擔任公職民代，負有對國家單一忠誠的責任，不允許雙重國籍。如今徐春鶯涉犯「反滲透法」，證明在野惡修「國籍法」恐造成國安破口。

民眾黨 徐春鶯 國籍

延伸閱讀

檢控徐春鶯受指示資助候選人 黃珊珊：嚴重指控要拿出證據

陸配徐春鶯涉反滲透法等罪羈押禁見 郭國文：民眾黨挑人只看「血統」

新北地院裁定陸配徐春鶯羈押禁見 民眾黨：毋枉毋縱別再重蹈政治操作

台灣新住民發展協會理事長徐春鶯涉反滲透法介選 新北院羈押禁見

相關新聞

影／賴總統：沒必要免除中國新住民對中華民國單一忠誠責任

賴清德總統今返鄉出席台南孔廟贈匾「川流敦化」揭匾典禮，媒體詢問近期陸配徐春鶯涉案遭羈押，民眾黨批評質疑新住民安全，對此，...

訪日坐高市辦公桌遭駡「國中畢旅」陳宥丞反嗆：青鳥變青蛙

民眾黨主席黃國昌本周率團訪日，隨團的民眾黨台北市議員陳宥丞發文並貼出坐在高市早苗辦公桌椅的照片，引來網友批評「坐別人辦公...

核三最快2027重啟 李彥秀：蔡規賴不隨 民進黨恐神主牌大戰

經濟部核定台電的核電廠現況評估報告，預估核三廠最快在2027年下半年就可重啟。國民黨立委李彥秀說，反核力量、民間團體以及...

賴總統提2027武統台灣又改口 蔣萬安質疑：重大國安議題拿來操作

賴清德總統日前臉書發文指出「中國大陸以2027武統台灣為目標」，後被發現修改貼文，改為「以2027年完成武統台灣的準備為...

傳民進黨明年將推「大公投」 王鴻薇：輸不起就翻桌永遠玩不膩

媒體報導，民進黨立院黨團擬順應藍白推動「公投併大選」修法，在明年選舉發動公投案。國民黨立委王鴻薇今日在臉書發文，表示她直...

台灣「陸配參政」爭議：國安與人權的拉鋸難題？

來自中國四川的鄧萬華移居台灣超過25年，2022年她以無黨籍身份首度參政，當選台灣東部花蓮縣、人口不到700人的學田村村長。今年8月，一紙公文卻將她推上了輿論浪尖——她因為還擁有「中國國籍」，遭鄉公所解職，成為台灣首位因國籍問題被解職的陸配村裡長。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。