賴總統提2027武統台灣又改口 蔣萬安質疑：重大國安議題拿來操作

賴清德總統日前臉書發文指出「中國大陸以2027武統台灣為目標」，後被發現修改貼文，改為「以2027年完成武統台灣的準備為目標」。台北市長蔣萬安今指出，這麼嚴肅、重大的國安議題，總統說法都可以一日數變，到底是很嚴肅看待？還是只是拿出來操作？

蔣萬安下午赴市議會總質詢時，議員游淑慧表示，賴總統之前開記者會，2027對岸就要完成武統台灣的目標，市長聽到有沒有嚇一跳？首都的市長，事前有沒有得到情資？蔣萬安說，他事前不知道。

游淑慧也問，今年的7月的時候賴總統視察城鎮韌性演習，市長當時說過「理性務實的決策者，絕對不會把台灣變成熱點，把戰爭變成現實」現在的台灣是不是已經成為熱點？戰爭是不是已經變成現實？蔣萬安說，賴總統這樣說，確實造成民眾有感受到非常緊張。

蔣萬安表示，當天看賴總統開了記者會，先是到外媒投書，然後召開記者會，發了臉書、新聞稿，但是到了傍晚，又改變說法，身為總統對於這麼嚴肅、重大的國安議題，他的說法都可以一日數變，到底是很嚴肅在看待這樣的事情？還是只是拿出來做一個操作？大家都可以看到，也可以做一個公評。

游淑慧也追問，覺得賴總統只是說說而已？不是事實？蔣萬安表示，身為總統，這麼嚴肅的議題，特別具體指出了時間點，對於國家的安全有重大威脅的事件，應該是非常嚴肅，而且他也有國安團隊，會給他各方的情資。

由於輝達今天中午在內湖吃牛肉麵，游淑慧問蔣萬安，總統告訴大家2年後台海會發生戰爭，會不會擔心影響輝達的投資？蔣萬安說，確實會擔心。