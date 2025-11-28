快訊

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報系資料照片
媒體報導，民進黨立院黨團擬順應藍白推動「公投併大選」修法，在明年選舉發動公投案。國民黨立委王鴻薇今日在臉書發文，表示她直接幫忙寫好「公投三部曲」劇本，輸不起翻桌的劇本，民進黨真的永遠玩不膩。

「上報」報導，大罷免大失敗後，民進黨於立法院近期攻防「財政收支劃分法』、「公民投票法」等法案接連敗退，讓綠營支持者士氣低迷，府院黨已正在評估，明年九合一大選時，將利用藍白回歸「公投併大選」的修法主張，發動公投案，讓支持者有情緒宣洩出口，也讓民進黨選將有全國一致議題能夠聚焦。

而民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱日前也表示，將用「更大的民意」為藍白憲政鬧劇畫下句點，引發討論。對藍白掌握國會多數下的暴衝行為，他支持公民用公投發揮公民制衡的力量。

王鴻薇說，「來了！大罷免2.0！大公投！大成功！」民進黨團宣示要將用「更大的民意」準備要如法炮製大罷免，發動「公投」又要發動成立公投團體。

王鴻薇說，她現在直接幫民進黨黨團寫好「公投三部曲」劇本了。首部曲是，包圍立法院，號召助理、側翼團體，享受濟南長老教會紅酒燉牛肉，高舉「公投救台灣」。

王鴻薇指，二部曲是，民進黨發文切割公民自發，但行政院長卓榮泰帶著部會首長舉辦「人民是頭家宣講2.0」，賴清德總統發文全黨支援公投。

王鴻薇指出，三部曲是，全台各地「公投團體」到處流竄，與民眾發生衝突，行政院官員帶頭造謠在野黨，民進黨脫下面具全力支援「民進黨必須與公民同行」。她說，輸不起翻桌的劇本，民進黨真的永遠玩不膩。

民進黨立院黨團擬順應藍白推動「公投併大選」修法，在明年選舉發動公投案。國民黨立委王鴻薇諷刺表示，她替民進黨想好「公投三部曲」劇本。圖／王鴻薇臉書
公投 民進黨 大罷免

傳民進黨明年將推「大公投」 王鴻薇：輸不起就翻桌永遠玩不膩

