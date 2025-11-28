檢控徐春鶯受指示資助候選人 黃珊珊：嚴重指控要拿出證據

快訊

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
民眾黨立委林憶君（左起）、黃珊珊、張啟凱、麥玉珍今天在立院黨團舉行「台灣進入準戰爭狀態？賴清德準備全面開戰」記者會。記者許正宏／攝影
台灣新住民發展協會理事長徐春鶯，昨涉詐欺、銀行法、反滲透法等遭羈押禁見。民眾黨立委黃珊珊今受訪說，檢方說徐春鶯接受指示、資助，是很嚴重的指控，要拿出具體證據，在任何人沒有被定罪之前都是無罪推定，也應有正當的法律程序。

檢方認為，徐春鶯涉嫌受中方滲透來源指示、資助，2022年直轄市長選舉期間，幫台北市長候選人黃珊珊，2024年總統候選人柯文哲站台、造勢。

黃珊珊回應，徐春鶯是民眾黨新住民委員會主委，昨天新聞出來，她和大家同樣震驚；相關消息揭露不多，她只看到檢調透過媒體寫出「受指示、資助」等字，想未審先判。

黃珊珊說，徐春鶯的團體服務新住民非常周到，自己本身也做很多社會公益；徐春鶯個人在選舉要支持黃珊珊或柯文哲，是每個候選人都會去爭取的，說徐春鶯受指示、資助的指控非常嚴厲，應拿出具體證據，不能亂槍打鳥搞政治操作。

黃珊珊強調，任何人未被定罪前都是無罪推定，過去整年已經看過太多司法程序所謂押人取供、羅織罪名情況發生，不希望同樣狀況再發生在無辜民眾身上，希望每個人都有正當法律權益，依法捍衛自己權益。

媒體追問，民眾黨團主任陳智菡昨為徐春鶯抱屈，被綠委助理質疑民眾黨挺詐騙。黨團主任陳智菡說，民眾黨絕對不挺詐騙，挺的是正當的法律程序。難道民進黨立委與助理每個人都是大法官了嗎？司法都還沒有審理，就可以未審先判、扣人罪名？

陳智菡表示，有多少證據就說多少話，現在看到的卻是檢調用組合拳影射當事人犯罪，但又拿不出明確證明，最清楚的只有一條，就是幫柯文哲造勢，現在台灣幫特定政黨候選人造勢，等於犯罪嫌疑、等同犯罪嗎？

