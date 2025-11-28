賴總統台南鹿耳門參香 呼籲「不同黨沒關係 同國卡要緊」

快訊

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導
立委陳亭妃今天特別自台北趕回台南，陪同總統參香。記者邵心杰／攝影
立委陳亭妃今天特別自台北趕回台南，陪同總統參香。記者邵心杰／攝影

賴清德總統今中午返回台南正統鹿耳門聖母廟參香祈福，並向一路支持他的台南鄉親簡短進行國政報告。立委陳亭妃特別自台北趕回台南，陪同總統參香，賴清德也笑說，他報告後，大家要質詢也可以，「但亭妃不能，憲法規定立法委員不能質詢他，亭妃這樣沒錯吧」。

民進黨台南市長初選打的火熱，尤其有意角逐的立委林俊憲及陳亭妃為爭取出線，近日來發言硝煙味十足。而賴清德抵鹿耳門聖母廟參香祈福，媒體追問總統對黨內初選林俊憲及陳亭妃相互攻訐，總統並未回答。

賴清德說，台南是民主的聖地，大家共同守護台灣，維持台灣的民主，大家團結起來，不同黨沒關係，同國卡要緊。民主政治就是政黨政治，支持不同政黨良性競爭，本來就是正常的，但是不要面對外來的威脅，大家要團結起來、不分你我才對，「若我們團結起來，外面的人也比較不敢欺負我們」。

他說，台灣在國際上世面很好，外國貴賓來台灣和他見面，都會豎起大拇指，直呼台灣民主很不簡單，更是亞洲民主的搖籃。

台南是民主的聖地，大家共同守護台灣，維持台灣的民主，大家團結起來，不同黨沒關係，同國卡要緊。記者邵心杰／攝影
台南是民主的聖地，大家共同守護台灣，維持台灣的民主，大家團結起來，不同黨沒關係，同國卡要緊。記者邵心杰／攝影
總統賴清德今中午返回台南正統鹿耳門聖母廟參香祈福，受到台南鄉親的歡迎。記者邵心杰／攝影
總統賴清德今中午返回台南正統鹿耳門聖母廟參香祈福，受到台南鄉親的歡迎。記者邵心杰／攝影

賴清德 陳亭妃

