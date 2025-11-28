影／肯定盧秀燕政績 鄭麗文：全國都羨慕台中市有這位好市長

國民黨主席鄭麗文今天到台中市與黨員和鄉親座談時表示，過去7年多，在盧媽（盧秀燕）的領導下，台中市政欣欣向榮，盧秀燕市長的滿意度非常高，全國都羨慕台中市有這一位好市長。

鄭麗文在座談中表示，她今天看到台中海線鄉親的士氣和團結很高興，她說台中很重要，每次選舉都說決戰中台灣，台中市發展是全國發展重要指標。

她說過去7年多，在盧媽（盧秀燕）的領導下，台中市政欣欣向榮，盧市長的滿意度非常高，全國都羨慕台中市有這一位好市長，她說家要有優秀女性，就是「安」字，女人當家給台灣安全，給社會安定，這才是台灣的精神，不是一天到晚製造撕裂，仇恨。

鄭麗文說，看看青鳥，大家看起來都不認識，這不是台灣孩子，沒大沒小沒禮貌沒教養，製造混亂，這不是台灣的年輕人，台灣的年輕人有教養，愛心，包容大度有國際觀。

鄭麗文表示，台中有很多重要產業，提供台灣經濟基石和就業機會，但現在出現重大危機，政府沒有關心，一天到晚只對政治鬥爭有興趣，她說國民黨在台灣創造經濟奇蹟，現在很擔心，是否會被賴清德總統一點一滴流失，淘空台灣。