快訊

整理包／香港宏福苑惡火衝擊亞洲 演藝圈愛心捐款一次看

核三廠重啟時間出爐！經濟部：最快2027年下旬

台灣寶可夢中心開賣16款新品！《寶可夢傳說 Z-A》周邊1秒變主角 1物鐵粉傻眼

影／肯定盧秀燕政績 鄭麗文：全國都羨慕台中市有這位好市長

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
國民黨主席鄭麗文今天到台中清水，與鄉親和黨內同志座談。記者游振昇／攝影
國民黨主席鄭麗文今天到台中清水，與鄉親和黨內同志座談。記者游振昇／攝影

國民黨主席鄭麗文今天到台中市與黨員和鄉親座談時表示，過去7年多，在盧媽（盧秀燕）的領導下，台中市政欣欣向榮，盧秀燕市長的滿意度非常高，全國都羨慕台中市有這一位好市長。

鄭麗文在座談中表示，她今天看到台中海線鄉親的士氣和團結很高興，她說台中很重要，每次選舉都說決戰中台灣，台中市發展是全國發展重要指標。

她說過去7年多，在盧媽（盧秀燕）的領導下，台中市政欣欣向榮，盧市長的滿意度非常高，全國都羨慕台中市有這一位好市長，她說家要有優秀女性，就是「安」字，女人當家給台灣安全，給社會安定，這才是台灣的精神，不是一天到晚製造撕裂，仇恨。

鄭麗文說，看看青鳥，大家看起來都不認識，這不是台灣孩子，沒大沒小沒禮貌沒教養，製造混亂，這不是台灣的年輕人，台灣的年輕人有教養，愛心，包容大度有國際觀。

鄭麗文表示，台中有很多重要產業，提供台灣經濟基石和就業機會，但現在出現重大危機，政府沒有關心，一天到晚只對政治鬥爭有興趣，她說國民黨在台灣創造經濟奇蹟，現在很擔心，是否會被賴清德總統一點一滴流失，淘空台灣。

她說黨部非常重視和支持台中議員，她希望台中議長張清照能連任；她表示，台中的問題如果可以解決，台灣問題就差不多可以解決，像電、產業與發展，社會福利，台中都是重要典範和示範，國民黨全力挺台中、和平、經濟和教育等議題。

國民黨主席鄭麗文今天到台中清水，與鄉親和黨內同志座談。記者游振昇／攝影
國民黨主席鄭麗文今天到台中清水，與鄉親和黨內同志座談。記者游振昇／攝影

台中市 鄭麗文 國民黨

延伸閱讀

影／江啟臣或楊瓊瓔誰選下屆台中市長？ 鄭麗文這樣說

影／賴總統提中國武統台灣說 鄭麗文：不要點火玩火

一天攻克4座高山派出所 盧秀燕挺進中市最高海拔雪山所

1.25兆軍購案出爐 盧秀燕表態：支持國防、也支持國會嚴格監督

相關新聞

影／賴總統：沒必要免除中國新住民對中華民國單一忠誠責任

賴清德總統今返鄉出席台南孔廟贈匾「川流敦化」揭匾典禮，媒體詢問近期陸配徐春鶯涉案遭羈押，民眾黨批評質疑新住民安全，對此，...

訪日坐高市辦公桌遭駡「國中畢旅」陳宥丞反嗆：青鳥變青蛙

民眾黨主席黃國昌本周率團訪日，隨團的民眾黨台北市議員陳宥丞發文並貼出坐在高市早苗辦公桌椅的照片，引來網友批評「坐別人辦公...

影／賴總統提中國武統台灣說 鄭麗文：不要點火玩火

賴清德總統26日在記者會上說，中國大陸宣告以2027年完成武統台灣為目標。國民黨主席鄭麗文今天到台中清水紫雲巖參拜，在媒...

賴總統台南鹿耳門參香 呼籲「不同黨沒關係 同國卡要緊」

賴清德總統今中午返回台南正統鹿耳門聖母廟參香祈福，並向一路支持他的台南鄉親簡短進行國政報告。立委陳亭妃特別自台北趕回台南...

影／肯定盧秀燕政績 鄭麗文：全國都羨慕台中市有這位好市長

國民黨主席鄭麗文今天到台中市與黨員和鄉親座談時表示，過去7年多，在盧媽（盧秀燕）的領導下，台中市政欣欣向榮，盧秀燕市長的...

賴總統提2027武統台灣又改口 國民黨：有情資還是嘴砲治國？

賴清德總統日前臉書發文指出「中國大陸以2027武統台灣為目標」，後被發現修改貼文，改為「以2027年完成武統台灣的準備為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。