影／賴總統：沒必要免除中國新住民對中華民國單一忠誠責任
賴清德總統今返鄉出席台南孔廟贈匾「川流敦化」揭匾典禮，媒體詢問近期陸配徐春鶯涉案遭羈押，民眾黨批評質疑新住民安全，對此，賴清德說，台灣是民主法治社會，每一位新住民都受到同樣的法律保障，但若行為危害國家，國家也必須依法處置。
賴清德表示，立法院正討論國籍法修法，立委不應「愛之適足以害之」，沒有必要修法特別免除中國的新住民應對中華民國盡單一效忠義務，一旦修法成功，反而讓社會對中國新住民增加不必要的疑慮，對社會和諧沒有幫助。他呼籲熱衷修法的立委三思，團結台灣、保護國家安全、推動進步才是當務之急。
賴清德強調說，台灣是自由、多元的國家，不分族群與先來後到，只要認同台灣、愛台灣就是國家的主人。他也對數十萬新住民在社會與家庭的貢獻表達感謝，並舉韓國網紅金針菇、來自烏克蘭的瑞莎及來自中國福建的吳麗琴為例，強調這些新住民以實際行動展現對台灣的認同與付出，台灣人民就是非常歡迎的。
