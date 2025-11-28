影／賴總統提中國武統台灣說 鄭麗文：不要點火玩火
賴清德總統26日在記者會上說，中國大陸宣告以2027年完成武統台灣為目標。國民黨主席鄭麗文今天到台中清水紫雲巖參拜，在媒體受訪時表示，和平難能可貴，不要輕言戰爭，身為國家領導人，一言興邦，一言喪邦，她不斷請賴總統三思，不要點火，玩火，這是違背國際社會的期待。
鄭麗文今天到台中清水紫雲巖參拜後接受媒體訪問時表示，和平難能可貴，不要輕言戰爭，看到美國川普總統近日才去電日本首相，希望東北亞緊張局勢可以緩和，也看到長年爭戰的俄烏戰爭也終於要落幕，當全世界都希望滅火、熄火，遠離戰爭時，她請賴清德總統不要輕言挑起戰爭的敏感神經，台海和平穩定關乎2300萬人生命和幸福，也會影響全世界局勢，大家高度關注。
她說，絕對不可以輕易挑起戰火，更不要說在2027年就要進入軍事決戰？她說賴總統身為國家領導人，一言興邦，一言喪邦。她不斷請賴總統三思，不要點火，玩火，這是違背國際社會的期待。
她說，賴總統提出高達1.25兆的軍事預算，如果27年就要軍事決戰，救得了台灣嗎？保得住台灣嗎？她不願做口舌之爭，但賴總統的長篇大論中，充滿謬論和矛盾，如此重大國家政策，兩岸和平或戰爭的局勢，豈能兒戲，台灣絕對不可以成為下一個烏克蘭，「難道賴清德要成為下一個東南亞的澤倫斯基嗎？」
她說，國民黨長期堅持和平最高價值，絕對不要成為麻煩製造者，希望賴總統重新調整他的路線和發言，不要因為個人政治領導危機，要把台海整個賠進去，這是非常不負責任的危險行徑。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言