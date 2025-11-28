訪日坐高市辦公桌遭駡「國中畢旅」陳宥丞反嗆：青鳥變青蛙

民眾黨主席黃國昌本周率團訪日，隨團的民眾黨台北市議員陳宥丞發文並貼出坐在高市早苗辦公桌椅的照片，引來網友批評「坐別人辦公桌是非常沒有禮貌」，還說是「國中生畢業旅行的水準」，陳宥丞上午指出是自民黨幹部請他坐下拍照，也反嗆「青鳥變青蛙」。

民眾黨一行人在拜會日華懇會長古屋圭司時，古屋圭司邀請訪團進入自民黨總裁高市早苗的辦公室參觀，但隨團人員坐在高市早苗辦公桌的椅子上拍照，引發網友批評。

陳宥丞上午在臉書反擊「青鳥變成青蛙」自民黨總裁室邀請貴賓入座拍照，本就是他們常態的接待流程之一，不同國籍來賓受邀坐下拍照，為參訪留作紀念。簡單地說，只要去過自民黨參訪過的，幾乎都會留下一張難得且有意義的照片，更能感受自民黨接待來賓的熱情。

他說，歷來台灣赴日參訪考察交流，不分國會或地方議員，藍綠白 有在總裁桌位置合影，這樣一個行禮如儀的流程，到了某些側翼媒體眼中，見獵心喜，刻意操作，意識形態作祟，也凸顯這群人，這些媒體以管窺天，井底之蛙之醜態。

他說，新聞露出後，日方友人表達詫異，訝異台灣的黨媒生態如此低劣。都什麼年代了，竟然還有總裁的位置一般人民不能坐的迂腐思維，這才是真正的可悲。