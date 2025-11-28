新住民議題升溫 賴總統籲立院三思修法方向

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

民眾黨新住民委員會主委徐春鶯涉嫌違反銀行法、刑法詐欺、偽造文書及反滲透法，昨遭檢方聲押禁見。案件引發外界關注，也使立法院正在討論的國籍法修法議題再度成為焦點。賴總統28日回應表示，台灣是一個民主多元、自由開放的國家，只要認同台灣，都是這個國家的主人。他強調，不應因個案牽動整體新住民群體的觀感，更不應以修法方式替來自中國的新住民排除單一忠誠義務，避免在社會形成更多不必要的疑慮。

賴總統指出，台灣目前有數十萬新住民，他對這些長期在家庭、職場與社會默默付出的新住民充滿感激，相信多數國人也有相同感受。他認為，台灣之所以能展現多元而豐富的社會韌性，就是因為每一位願意認同台灣、與台灣共同生活的新住民所帶來的力量。

賴總統也舉出多個例子說明新住民群體對台灣的正向影響。其中來自韓國的知名網紅「金針菇」，不僅積極宣傳台灣、分享生活體驗，近期取得居留身份並領到政府發放的一萬元補助後更大方表達喜悅，甚至自費在韓國製作看板宣傳台灣旅遊，希望更多韓國鄉親來台。他以具體行動展示對台灣的支持。

另一位是大家熟悉的瑞莎，原為烏克蘭國手，來台後成為「台灣媳婦」，多年投入體操教學，不僅訓練許多台灣小選手，也積極尋找資源帶孩子們走向國際舞台。她的努力與心意，深受台灣社會肯定。

賴總統也提到來自中國福建的邱巧珠，嫁到雲林後投入雞蛋批發工作，從收蛋、運送到收款全程一手包辦，近年以養生雞蛋製作蛋捲廣受好評。值得一提的是，她還運用自身資源協助弱勢家庭，在地方獲得高度讚賞，是新住民融入台灣、反哺社會的典型案例。

賴總統強調，台灣是法治國家，新住民與所有國民一樣受到法律保護；若有人涉及違法行為，國家依法處理即可。然而，目前立法院討論的國籍法修法中，部分提案欲針對來自中國的新住民免除單一忠誠義務，賴總統認為此舉「愛之適足以害之」，反而可能增加社會對特定來源新住民的疑慮，不僅無助和諧，也不利台灣長期社會穩定。

他呼籲立委們審慎面對修法方向，不要因個案或短期政治氛圍而推動不必要的修法。他說，目前相關言論與動作「其實都是多餘的、沒有必要的」，希望所有立法委員能以團結愛台灣、保護國家、推動社會進步為目標，共同落實公平與一致的國籍制度。

新住民 中國 徐春鶯 反滲透法

