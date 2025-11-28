賴總統提2027武統台灣又改口 國民黨：有情資還是嘴砲治國？

賴清德總統日前臉書發文指出「中國大陸以2027武統台灣為目標」，後被發現修改貼文，改為「以2027年完成武統台灣的準備為目標」。國民黨今上午舉行記者會，指賴總統說法勢必造成國內的動盪不安，也會影響軍心、民生，「君無戲言」，不是更改臉書文就能迴避。請總統必須說清楚講明白，到底是有情資，還是在嘴砲治國？

文傳會主委吳宗憲表示，賴清德貴為總統，更應該知道君無戲言，不應該為了特定目的，為了意識形態，或希望在武器採購上更順利等目的，說出「中國大陸以2027完成武統台灣為目標」，這件事情非常嚴重，影響中華民國的各項外國來台投資、國內的軍心，以及國防的部署。

吳宗憲認為，強調，賴總統以總統的身分，而不是黨主席的身分，所以當「2027 武統台灣」這麼嚴重的字眼出現時，勢必造成國內的動盪不安，也會影響軍心、民生。他質疑，若2027年如同賴總統所說危險，但我方向美國大量採購的軍事裝備，交貨一延再延，延到2027年後有何意義？

吳宗憲表示，請賴清德必須說清楚講明白，到底是有情資，還是嘴砲治國？國安會秘書長也不能再閃躲，請立即出來說明白。如果沒有開戰情資，只是要「賣芒果乾」、要給美國交代，這樣的政府會被國人所唾棄。

國民黨立委陳玉珍說，如果總統府、國安單位掌握了相關情資，認為2027年中共會武力犯台，距離 2027年只剩下一年多了，大家是不是應該開始進入備戰狀態？

陳玉珍以自身過去在金門戰地的經驗說明「備戰狀態」，她表示，過去金門的戰地政務不分男女，像是全民編入民防自衛隊，接受武器的訓練，平時要實行宵禁，海邊為軍事管制重地等，備戰狀態事項繁多，戰爭不能只是嘴巴說說、那麼輕忽，要趕快開始做準備，讓大家有備戰意識。

陳玉珍說，如果賴總統說的不是真的，只是為了特定目的，也是很危險，如同「放羊的孩子」，天天說著「狼來了」，老百姓是否會輕忽？如果飛彈真的打過來，大家就束手無策了？身為國家的元首面對這麼嚴肅的議題，絕對不能隨便說一說或再修改臉書貼文。國人大部分在台灣島上沒有真正經歷過戰爭。金門經歷過戰爭，金門人一定不要戰爭。請賴清德再三思考，一定要「以民為念」，老百姓的每一條命都是寶貴的。

發言人江怡臻說，國民黨一直呼籲要以和平對話達成區域穩定。中美彼此對話往降溫的方向去走，但賴總統卻一直在煽風點火，是正在玩火的總統，要把台灣變成火藥庫，而不是要讓台灣遠離戰火。她呼籲賴總統，「既然提出高額的國防預算，請你到國會報告」。賴總統投書之前，並沒有向全國人民說明預算內容與詳細的預算時程。請賴總統先履行競選總統時的承諾，先到國會報告。