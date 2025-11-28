藍提修法參政免放棄原國籍排除陸配 立院付委審查

國民黨立院黨團總召傅崐萁提案修法，增訂大陸地區人民參選公職，不適用國籍法放棄國籍規定。立法院會今天處理報告事項時，民進黨立院黨團並未動用表決表達異議，該案順利交付內政委員會審查。

現行「國籍法」第一條規範，中華民國國籍之取得、喪失、回復與撤銷，依本法的規定。不過，近期因陸配因具有中華人民共和國國籍問題被解除公職，引發藍營反彈。

傅崐萁提案，增訂本法對大陸地區人民的適用，依「憲法」增修條文第11條及「台灣地區與大陸地區人民關係條例」的特別規定。大陸地區人民依法取得台灣地區戶籍者，其公職參選及任職資格，均依前開特別法規定，不適用本法第20條的放棄外國國籍規定。

提案理由指出，現行「國籍法」僅規範中華民國國籍取得、喪失、回復與撤銷，未明確揭示其對大陸地區人民的適用界限，實務上間有混同「國籍法第20條放棄外國國籍規定」與兩岸條例的適用情形，影響法律體系的明確性與可預見性。