卓揆憂陸配參政雙重效忠 羅智強酸：陳水扁、蔡英文怎准？

陸配參政權議題引發討論爭議，國民黨立院黨團總召傅崐萁等提案修正「國籍法」，增訂大陸地區人民參選公職不適用放棄國籍規定。行政院長卓榮泰指「會有雙重效忠問題」。國民黨立委羅智強今說，卓榮泰這番扣前總統陳水扁、蔡英文紅帽的談話說得太好，怎麼可以准許這些陸配的參政權？卓榮泰應罵他們。

針對在野黨擬修國籍法，排除陸配適用放棄國籍規定，卓榮泰昨接受專訪，表示對他而言，如果面對雙重國籍的立委質詢，他會對其雙重效忠有疑慮，「我要回答你的是中華民國、還是中華人民共和國，這個一定要斷然拒絕，不能發生」；「部分國民黨人士想說中配不是外國人，但這就是會有雙重效忠問題」。

羅智強說，卓榮泰這番扣陳水扁跟蔡英文紅帽的談話，說得實在太好。他反諷表示，「陳水扁、蔡英文，在你們執政的時候，怎麼可以准許包括史雪燕還有鄧萬華等參選呢？陳水扁、蔡英文，你們對得起民進黨嗎？對得起中華民國嗎？」 卓榮泰直接抹紅。

羅智強表示，陳水扁跟蔡英文怎麼可以准許這些陸配的參政權？怎麼可以允許陸配按照「兩岸人民關係條例」登記參選，還取得公職？一票一票選出來的陸配在台灣取得中華民國國籍，十年後能夠參選，贏得選舉成為民代，這些都是陳水扁跟蔡英文任內的事，這兩個賣國又賣台，卓榮泰趕快抓起來，怎麼可以按照中華民國憲法、兩岸人民關係條例賦予陸配參政權？陳水扁跟蔡英文要用「國籍法」，要求這些陸配放棄中華人民共和國的國籍，才能夠取得參政權。

羅智強指出，卓榮泰要罵的人有兩個人，左邊的叫陳水扁，右邊的叫蔡英文，趕快去罵他們。