台海衝突隱憂 羅智強問卓揆還喊「我們都是烏克蘭人」？

國民黨立委羅智強上午在立法院國是論壇發言時，談及台海局勢變化，感嘆十年前國民黨執政期間，大陸民眾口中的「台灣最美的風景是人」，如今卻演變成對戰爭陰影的擔憂。他質疑，總統賴清德日前提及2027年可能發生台海衝突的相關發言，讓他不禁詢問：「什麼時候台海的和平，變成今日可能被戰爭籠罩？這難道不是全體台灣人民最需要思考的事嗎？」。

羅智強並以俄烏戰爭作為對照，指出民進黨曾多次表態「我們都是烏克蘭人」。他在台上直接向行政院長卓榮泰喊話，問民進黨是否願意再度重申同樣立場，「台灣要不要再當烏克蘭人，要不要再說一遍?」。