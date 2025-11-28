快訊

棒球／12強電影《絕勝》選角引熱議！網吐槽：像全民大悶鍋

東京羽田機場二航廈廁所大規模故障 7成馬桶無法沖水

女掀衣「露頭燈」惡搞好市多黑五 1男1女到案稱：臨時起意

台海衝突隱憂 羅智強問卓揆還喊「我們都是烏克蘭人」？

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
國民黨立委羅智強（圖）在立院向行政院長卓榮泰喊話，問民進黨是否願意再度重申同樣立場，「我們都是烏克蘭人，要不要再說一遍?」。記者蘇健忠／攝影
國民黨立委羅智強（圖）在立院向行政院長卓榮泰喊話，問民進黨是否願意再度重申同樣立場，「我們都是烏克蘭人，要不要再說一遍?」。記者蘇健忠／攝影

國民黨立委羅智強上午在立法院國是論壇發言時，談及台海局勢變化，感嘆十年前國民黨執政期間，大陸民眾口中的「台灣最美的風景是人」，如今卻演變成對戰爭陰影的擔憂。他質疑，總統賴清德日前提及2027年可能發生台海衝突的相關發言，讓他不禁詢問：「什麼時候台海的和平，變成今日可能被戰爭籠罩？這難道不是全體台灣人民最需要思考的事嗎？」。

羅智強並以俄烏戰爭作為對照，指出民進黨曾多次表態「我們都是烏克蘭人」。他在台上直接向行政院長卓榮泰喊話，問民進黨是否願意再度重申同樣立場，「台灣要不要再當烏克蘭人，要不要再說一遍?」。

面對羅智強的質疑，坐在前排的卓榮泰並未發言，只是以紅筆輕點額頭，一旁的勞動部長洪申翰則微笑以對。

面對羅智強的質疑，坐在前排的卓榮泰（右）並未發言，只是以紅筆輕點額頭，一旁的勞動部長洪申翰（左）則微笑以對。記者蘇健忠／攝影
面對羅智強的質疑，坐在前排的卓榮泰（右）並未發言，只是以紅筆輕點額頭，一旁的勞動部長洪申翰（左）則微笑以對。記者蘇健忠／攝影

俄烏戰爭 台海 羅智強

延伸閱讀

藍營推國籍法修法遭疑會雙重效忠 卓榮泰：當然

公投大選前一天放假？ 羅智強喊「跟進民進黨美意」：別到時又反悔

賴總統2027武統說 羅智強批：準備要成烏克蘭？

政院今提再修版財劃法覆議 國民黨團嗆：就是讓你踢鐵板

相關新聞

藍營推國籍法修法遭疑會雙重效忠 卓榮泰：當然

陸配參政權問題延燒，國民黨團總召傅崐萁提案修法，增訂大陸地區人民參選公職，不適用國籍法放棄國籍規定。行政院長卓榮泰今上午...

台海衝突隱憂 羅智強問卓揆還喊「我們都是烏克蘭人」？

國民黨立委羅智強上午在立法院國是論壇發言時，談及台海局勢變化，感嘆十年前國民黨執政期間，大陸民眾口中的「台灣最美的風景是...

馬克宏肯定台灣應對資訊戰值借鏡 林佳龍：台灣願與向世界分享經驗

外交部長林佳龍27日透過社群平台表示，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron），肯定台灣在面對鄰近威權政體的資訊...

雲林張家權勢現裂痕？「站錯邊」恐埋張嘉郡接班伏筆

雲林「張家」在張麗善奪回縣政後攀上權勢高峰，不僅跨越藍綠整合地方票源，也形塑多年來難以撼動的政治版圖。然而，張嘉郡被視為「接班人」之際，張派在國民黨主席選戰意外失利，成為張家自2008年以來罕見挫敗，接班布局也出現尚未明朗的伏筆。隨著青年選票流動、綠營評估重啟挑戰、地方非張勢力蠢動，2026年雲林縣長提名戰引起外界高度關注，張家能否穩住雲林政局，將成為下一階段最大變數。

蕭美琴曾挺外配參政 藍批綠雙標

從政陸配是否適用國籍法引發爭議，國民黨立法院黨團昨天舉行記者會說，副總統蕭美琴和行政院副院長鄭麗君擔任立委期間，曾支持修...

卓揆指陸配參政涉雙重效忠：不應以不能撤銷國籍為難中華民國

陸配參政議題延燒，行政院長卓榮泰指出，「國籍法」規定公職不能有雙重國籍，對於國民黨人士稱中華人民共和國不是外國，「我也不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。