台海衝突隱憂 羅智強問卓揆還喊「我們都是烏克蘭人」？
國民黨立委羅智強上午在立法院國是論壇發言時，談及台海局勢變化，感嘆十年前國民黨執政期間，大陸民眾口中的「台灣最美的風景是人」，如今卻演變成對戰爭陰影的擔憂。他質疑，總統賴清德日前提及2027年可能發生台海衝突的相關發言，讓他不禁詢問：「什麼時候台海的和平，變成今日可能被戰爭籠罩？這難道不是全體台灣人民最需要思考的事嗎？」。
羅智強並以俄烏戰爭作為對照，指出民進黨曾多次表態「我們都是烏克蘭人」。他在台上直接向行政院長卓榮泰喊話，問民進黨是否願意再度重申同樣立場，「台灣要不要再當烏克蘭人，要不要再說一遍?」。
面對羅智強的質疑，坐在前排的卓榮泰並未發言，只是以紅筆輕點額頭，一旁的勞動部長洪申翰則微笑以對。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言