藍營推國籍法修法遭疑會雙重效忠 卓榮泰：當然
陸配參政權問題延燒，國民黨團總召傅崐萁提案修法，增訂大陸地區人民參選公職，不適用國籍法放棄國籍規定。行政院長卓榮泰今上午赴立法院會被問及藍營推國籍法修法是否會有雙重效忠問題，卓榮泰表示，「當然」。
立法院會今天繼續進行施政總質詢，卓榮泰會前並未如以往在立法院議場後門接受媒體聯訪才進場，稍早邊走時被媒體詢問，藍營修國籍法，是否擔心會有雙重效忠問題。卓榮泰稍稍停下腳步，回「當然。」隨即步入議場。
電視節目「新聞面對面」昨晚播出卓榮泰專訪，他表示，於他而言，如果面對雙重國籍的立委質詢，他會對其雙重效忠有疑慮，「我要回答你的是中華民國、還是中華人民共和國，這個一定要斷然拒絕，不能發生」。他說，部分國民黨人士想說中配不是外國人，但這就是會有雙重效忠問題。
