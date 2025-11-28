傳陳建仁、周美吟、朱敬一入列中研院院長候選名單 遴委會:一切保密

中研院院長廖俊智任期明年6月屆滿，中研院6月啟動下任院長遴選作業，表定12月13日評議會將開會投票選出院長排序推薦名單。近日傳出中研院院長遴選委員會將於今日提送至少四名院長候選人推薦名單給評議會，名單除了有之前傳出的前副總統陳建仁，還有中研院副院長周美吟、中研院院士朱敬一，以及一位工程科學組院士。中研院院長遴選委員會表示，目前院長遴選作業均依程序進行中，一切保密，委員會對此不便評論。

依據往例，中研院院長候選人名單全程保密，除非最後階段總統府出面證實總統的「面談」院長候選人名單，中研院從未證實外界傳言的推薦名單。記者致電周美吟辦公室，無人回應。試著聯絡陳建仁、朱敬一，均未獲回應。

日前立委在立院質詢中研院院長廖俊智時，指出前副總統陳建仁原本是院長遴委會副召集人，並以此身分參加遴委會8月舉辦的兩場座談會，蒐集中研院人對下屆院長的建議。陳建仁卻在9月底請辭，傳出原因是被推薦為院長候選人。立委批評此舉是「裁判變球員」，「提前知道面試題目」，對其他候選人非常不公平。中研院院長遴委會回應，無法告知陳建仁是否為院長候選人，但目前所有的訊息是公開的，沒有公平問題。中研院早在9月便將兩場座談會紀錄公告於官網。

中研院院長遴委選前請辭並非首例。曾任中研院副院長、代理院長的中研院院士王汎森，原是上屆中研院院長遴委會召集人，也是在請辭後盛傳被推薦為中研院院長候選人。但評議會開會票選院長當天，他被發現擔任評議會執行長主持會議。

曾擁有這兩種「瓜田李下」身分，王汎森卻在未遭質疑選舉不公的情況下，一路被盛傳是呼聲極高的院長候選人，並被認為進入評議會票選前三名、推薦給總統面談圈選的名單之中。但最終總統府證實的總統「面談」院長候選人名單，並未提及王汎森，反而出現了幾乎不曾出現在媒體推測名單中的周美吟。

陳建仁曾擔任中研院副院長多年。傳出陳建仁參選中研院院長後，有人質疑以他的地位、資歷和政治色彩，其他候選人肯定都是「陪跑」，減少其他院士的參選意願。但中研院院士黃一農則持相反看法，他表示，當認為陳建仁是競爭對手後，輸了也是心安理得，反而會有更多院士願意「陪跑」選院長、以此證明自己的地位與成就。

根據中研院院長遴選流程，院長遴選委員會於6月12日組成，經過至少三場會議後，在12月13日召開的評議會中正式提出候選人推薦名單；讓評議員在當日選出前三名並排序提交總統府。根據往例，遴委會會在一個月內將結果呈報總統府，總統將親自面談三位候選人後圈選新院長，也就是最快在明年1月中旬，中研院新科院長就會出爐。

中研院院長遴選委員會置委員15人，由評議員依數理科學組、工程科學組、生命科學組與人文及社會科學組每組各選舉三人，及中研院研究人員及研究技術人員選舉3人組成。7月至9月公開徵求院長人選，可由院士或評議員三至五人連署提名、各大專院校推薦。8月舉行兩場全院座談會，並透過書面與電子郵件徵詢院士與院內同仁對院長的意見。

院長徵求提名終止後，委員會整理出被提名人的完整名單，徵詢被提名人本人意願、安排面談等事宜，最後再召開會議討論，並以無記名方式票選出共認最理想的至少四位人選，推薦給評議會做決定。歷次會議及與被提名人面談等皆有紀錄。

依據往例，各組皆會推薦至少一名院士。上屆院長遴委會中尚未獨立成組的工程科學組，本屆首次擁有參選院長的「門票」。領導世界潮流的AI、半導體產業被歸類為工程科學組，也令人對本屆是否有可能出現工程科學組的院長候選人、甚至出現AI背景院長，倍加期待。