卓榮泰：公職人員不該有雙重國籍 一定要斷然拒絕

中央社／ 台北27日電

陸配因中華人民共和國國籍問題被要求解除公職，在野黨擬推國籍法修法解套。行政院長卓榮泰表示，若被雙重國籍的立委質詢，他會對其雙重效忠有疑慮，「我要回答你的是中華民國、還是中華人民共和國，這個一定要斷然拒絕，不能發生」。

全國5名村里長因中華人民共和國國籍問題，遭內政部要求鄉公所、區公所依國籍法規定解職。國民黨立院黨團團總召傅崐萁擬提案修法，增訂大陸地區人民參選公職，不適用國籍法放棄國籍規定。

電視節目「新聞面對面」晚間播出卓榮泰專訪，他表示，於他而言，如果面對雙重國籍的立委質詢，他會對其雙重效忠有疑慮，「我要回答你的是中華民國、還是中華人民共和國，這個一定要斷然拒絕，不能發生」。

他表示，部分國民黨人士想說中配不是外國人，但這就是會有雙重效忠問題。

面對節目詢問是否擔心台灣瀰漫親中氛圍，卓榮泰則表示，他擔心的是類似狀況並非國人自動自發，而是由於對岸滲透、融合影響，讓大家產生錯誤觀念。

他說，台灣民眾要走的路沒有人可以阻擋，台灣民眾沒有所謂回歸中國的選項，但如果中國持續試圖用錯誤訊息改變台灣命運，政府必須提出17項因應策略等相關作為，避免錯誤訊息改變國家與民眾的命運。

