談中日關係緊張 黃國昌：穩定區域更符合台日共同利益

中央社／ 台北27日電

民眾黨主席黃國昌率團訪問日本，今天拜會日本智庫與青年團體時，都談及中日關係緊張對區域安全的影響。黃國昌表示，高度認同「以善意溝通取代激化對立」，穩定區域安全更符合台日共同利益。

黃國昌25日率領民眾黨青年團出訪日本，展開4天訪問。訪團今天陸續拜會日本台灣交流協會、讀賣新聞東京本社、笹川和平研究所，並前往法政大學及東京大學兩岸關係研究小組座談。

民眾黨透過新聞稿轉述經過表示，拜會日本台灣交流協會會長隅修三時，雙方針對公共衛生、防災合作、經濟情勢與台積電熊本二廠等議題交流。隅修三指出，台積電熊本二廠動工象徵台日產業合作再前進；至於防災領域，台日推動「投入式水位計」合作，有助提升山區崩塌與堰塞湖預警，是近年代表性成果。

訪團拜會笹川和平研究所時，雙方就印太安全、外交協調、防衛合作展開交流，日方介紹近期台日美三邊安全兵棋推演，旨在強化民主夥伴政策協調與突發情勢的責任分工，但也表示，國家安全不能僅依賴軍事力量，更要強化社會基礎韌性，尤其能源供應。

訪團拜會法政大學，並直接在國際政治課堂與日本學生交流，雙方就青年政治參與、吸引青年投票熱烈討論。黃國昌表示，青年參與形式快速轉變，如何讓青年願意投票，是台灣與日本共同面臨的課題，並分享民眾黨是2019年創立的新興政黨，更善用社群平台及街頭動員傳遞政策理念。

訪團最後拜會東京大學兩岸關係研究小組並座談，雙方就台灣政治發展、兩岸關係、國防軍購等議題深入交流。

拜會期間，日本智庫與青年都關心中日關係緊張對區域安全的影響。黃國昌表示，日本首相高市早苗於國會黨首辯論中已表明，希望透過善意對話與溝通增進日本人民福祉，而民眾黨高度認同「以善意溝通取代激化對立」，穩定區域安全更符合台日共同利益。

黃國昌表示，他們一直都在關注，如何透過善意對話溝通，降低戰爭風險，促進彼此的理解與合作並確保「台灣自主、兩岸和平」。

