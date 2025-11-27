卓揆指陸配參政涉雙重效忠：不應以不能撤銷國籍為難中華民國

陸配參政議題延燒，行政院長卓榮泰指出，「國籍法」規定公職不能有雙重國籍，對於國民黨人士稱中華人民共和國不是外國，「我也不能把他當作本國吧，就是一個雙重效忠的問題」。他說，參選公職就要效忠中華民國，政府要求撤銷國籍，為難的是中華人民共和國，不要拿來為難中華民國。

中配因中華人民共和國國籍問題被解除公職，國民黨立法院黨團總召傅崐萁提出國籍法修正草案，增訂大陸地區人民依法取得台灣地區戶籍者，參選公職資格均依兩岸人民關係條例規定，不適用國籍法第20條放棄國籍規定。

電視節目「新聞面對面」今晚播出卓榮泰專訪內容。對於雙重國籍能否擔任公職，卓榮泰指出，若有雙重國籍的立委質詢他，他要反問「你的雙重效忠是到底效忠誰，到底是代表哪個國家來問我，我要回答中華民國還是中華人民共和國，我都不清楚」，他認為這要斷然拒絕，絕對不可能發生。

卓榮泰指出，國籍法規定公職不能有雙重國籍，對其他國家都適用，有些國民黨人士稱中華人民共和國不是外國，「我也不能把他當作本國吧，就是一個雙重效忠的問題」。

他說，若要參選公職，就要清楚告訴國人「你只效忠中華民國」，政府要求參選人撤銷國籍，為難的是中華人民共和國，不要拿不能撤銷國籍來為難中華民國。

主持人謝震武追問，政府是否擔心國內瀰漫著親中的曖昧氛圍，而非只是要透過對談化解爭端。卓榮泰指出，若真有這種狀況，不是出於國人自動自發，而是出自對岸滲透影響，改變國家未來的命運，將陷入茫茫不知的危險，「這不是我們的選擇」，等到有天2350萬國人都說要成為中國人，誰阻止得了？

卓榮泰說，若對岸透過滲透國軍、社會等，讓人民產生錯誤觀念，台灣將走向錯誤道路，因此賴總統才在今年國安會議上提出5項威脅、17項因應措施等，目的是阻止台灣在錯誤訊息中改變國家和人民的命運，這才可怕；他說，目前全台人民沒有回歸的選項，政府責任在於不讓台灣走上錯誤道路。