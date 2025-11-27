哥倫比亞以一中原則否認在台設處 外交部呼籲：勿附和中國主張

哥倫比亞參眾兩院外交委員會主席在訪問台灣期間表示，將積極推動哥國在台恢復設立辦事處，我外交部長林佳龍也表示歡迎。哥倫比亞外交部26日發聲明以堅持「一個中國原則」為由否認這項規畫；我外交部嚴正抗議，呼籲哥國政府秉持外交自主原則與國家尊嚴，勿再附和中國威權政府悖離事實的主張。

林佳龍在臉書分享，25日晚間接待哥倫比亞參議院與眾議院外交委員會主席希拉多（Óscar Mauricio Giraldo Hernández）與隆多紐（Álvaro Mauricio Londoño Lugo）伉儷時，兩位主席表示將積極推動哥國在台恢復設立辦事處。

林佳龍說明，目前台灣已於哥國首都波哥大設有駐館，哥倫比亞過去亦曾在台灣設立商務辦事處，惟於2002年因經費因素而裁撤；此次交流中，兩位主席明確表示，將積極推動哥國恢復在台設立辦事處，以強化雙方在商務與文化等領域的各項合作，林佳龍也表達歡迎。

哥倫比亞外交部26日澄清其國會議員在訪問台北期間發表的言論，哥國外交部重申，哥倫比亞在過去45年中始終堅持「一個中國」原則，這項國家政策由歷屆政府一貫奉行，承認世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是其唯一合法政府；而國會議員的言論並不反映或代表官方立場。

哥倫比亞外交部重申其對「一個中國」原則的承諾，並對同中華人民共和國戰略夥伴關係的不斷加強表示滿意，稱這有利於兩國人民的共同利益。

我外交部透過新聞稿表達抗議，並重申，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，中華人民共和國從未統治台灣，這已是國際社會公認的客觀事實與現狀；哥倫比亞政府罔顧台灣人民追求自由民主的權利和意志，與哥國長期呼籲國際社會尊重各國自決權利的立場自相矛盾，外交部呼籲哥國政府秉持外交自主原則與國家尊嚴，勿再附和中國威權政府悖離事實的主張。

外交部指出，針對哥倫比亞政府以不當的「一中原則」為由對來台設處畫地自限的態度，外交部提醒哥國曾於1995年在台設立商務辦事處，2002年時因政府財政困難而裁撤，此一事實證明在台設處並未違背哥國傳統外交政策。

外交部表示，台灣作為全球第21大經濟體，哥國恢復在台設處除有助其企業拓展台灣市場外，更能善用我在亞洲的經營網絡布局區域市場，對台哥雙方尤其是對哥倫比亞當屬有利；外交部呼籲哥國政府應傾聽其民意代表所傳達的人民心聲，務實考慮在台設處以加強雙方經貿交流，做出對人民福祉最有利的決策。