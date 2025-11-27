接連遇複合型災害衝擊…鄭麗君：建立整體災害管理體系 提升社會韌性

快訊

中央社／ 台北27日電
台灣行政院副院長鄭麗君。記者曾學仁／攝影
台灣行政院副院長鄭麗君。記者曾學仁／攝影

行政院副院長鄭麗君今天說，今年遭遇複合型災害接連衝擊，請行政院政委季連成建立跨部會及中央地方整體災害管理體系，全面提升社會韌性，也應進一步思考中長期治理策略、及如何建立在地社會認知，結合社區力量強化民眾防災意識。

行政院副院長鄭麗君今天主持「中央災害防救會報第52次會議」並聽取農業部「堰塞湖之災害管理－以花蓮馬太鞍溪堰塞湖為例」報告後表示，應依這次堰塞湖災害經驗建立更完整跨部會、中央地方協力合作的整體災害管理體系，現階段除先從防災、減災方向著手外，也應進一步思考中長期治理策略，並持續檢討精進。

鄭麗君強調，減災首重做好監測與資訊整合工作，請農業部與交通部、中央氣象署、經濟部等相關單位，充分善用先進科技與監測設備，強化整合監測系統，包括運用高精度地表天然高程起伏面的數值模型（DEM），提升緊急調查與評估精準度，並結合水利資訊進行堰塞湖潛勢區調查，做好風險型態模擬，以預判災害可能帶來的風險。

鄭麗君也說，請經濟部偕同相關部會推動上下游疏浚、強化堤防工程等，務必在下個汛期前做好水利工程。同時，中央應協助並督導地方政府制定疏散避難計畫、建立完善通報與應變體系，並提高相關疏散避難演練頻率，並結合社區力量強化防災意識。而為讓民眾即時獲取相關資訊，建立在地知識體系非常重要，請相關部會協助督導地方政府做好準備工作

此外，鄭麗君在聽取經濟部「提升台灣電網韌性－以丹娜絲颱風及七二八豪雨為例」報告後表示，表示台電公司已於民國111年提出「強化電網韌性計畫」，應盤點可能致災的風險因素，並善用圖資分析提出精進作為，包括辦理「遷改供電線路」，有效降低災害造成事故停電；另對無法推動電桿地下化區域，應辦理「輸配電架空線路防災韌性維護措施」，加強電網韌性。

鄭麗君指出，電網韌性應從「供需兩端」並進，請經濟部依據「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別預算」，並結合民間力量辦理微電網及移動式電源建置，特別要提升在地、自主能源韌性，例如增加防災型再生能源與備用電源，並增進區域電網儲能量能。此外，可結合經濟部定置型燃料電池相關計畫，整合在地需求推動，強化在地自主能源韌性。

鄭麗君 行政院 丹娜絲颱風 災害 馬太鞍溪 堰塞湖 花蓮

