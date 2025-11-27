黃國昌率團拜會日本台灣交流協會 抵達東京首站就衝二手書店找漫畫

民眾黨主席黃國昌率團出訪日本，今天陸續拜會日本台灣交流協會、讀賣新聞東京本社及笹川和平研究所，隨後前往法政大學及東京大學兩岸關係研究小組座談。黃國昌表示，針對中日爆發衝突，民眾黨認同以善意溝通取代激化對立，穩定區域安全符合台日共同利益。

民眾黨晚間透過新聞稿表示，黃國昌率領青年訪問團展開第三天行程，透過官方機構、主流媒體與國安智庫進行交流，深入討論台海安全、區域局勢、媒體環境、經貿發展與青年參政等議題，不僅印證台日深厚友誼，更在區域和平與穩定面臨挑戰時，展現台灣願作為善意、和諧溝通的平衡點與橋梁，絕非衝突中心。

日本台灣交流協會會長隅修三表示，聽說民眾黨得到年輕人的支持，是個努力給予年輕人希望的政黨，並且願意傾聽青年心聲給予舞台，希望能夠藉此多聽意見。黃國昌則分享過去「看日本漫畫、日劇長大」，抵達東京的第一件事情，就是到二手書店找漫畫。

民眾黨指出，雙方針對公共衛生、防災合作、經濟情勢與台積電熊本二廠等議題進行交流。隅修三指出，台積電熊本二廠動工，象徵台日產業合作再前進；至於在防災領域，兩國推動「投入式水位計」合作，有助提升山區崩塌與堰塞湖預警，堪稱近年代表性成果。

隨後，青年訪問團拜訪讀賣新聞東京本社，該社編輯負責人表示，讀賣新聞有2000名記者分布全國，資訊收集與採訪能力為人工智慧無法取代。黃國昌則說，讀賣新聞維持專業、自主與獨立監督政府，堅守新聞倫理令人敬佩，對比台灣媒體環境與理想日益脫節，日本媒體能夠理直氣壯說出新聞原則，這點讓他的內心非常感動。

民眾黨表示，笹川和平研究所長期研究全球和平與東亞安全，本次由常務理事兼原信克等人與訪團會面，雙方就印太安全、外交協調、防衛合作展開交流，對方也介紹近期台日美三邊安全兵棋推演，目的在強化民主夥伴政策協調與突發情勢的責任分工。

針對美國希望國防支出提升至GDP占比5%，兼原信克對此直言「對日本有難度」，國家安全不能單靠軍事力量，更要強化社會基礎韌性，尤其是能源供應鏈，台日能源同樣高度依賴海運，「能源進不來，再多戰機艦艇都無法運作」，同時也提及台灣能源轉型壓力日增，能源治理是台日共同課題，未來需要互相學習提升韌性。

青年訪問團接續前往法政大學，黃國昌本次受邀講課，分享從法學教授轉為政治工作者的心路歷程，談及民眾黨作為年輕政黨，長期受到傳統媒體打壓，因此善用社群平台、街頭動員傳遞政策理念，台灣正在探討聯合政府可能性，因此格外關注日本聯合執政的合作經驗。